拜登11月亞洲行將晤日韓領袖 商議根絕北韓核子計畫

拜登11月13日訪問亞洲。（路透）

白宮官員今天表示，總統拜登 將在即將到來的亞洲行期間會見日本 首相岸田文雄及南韓總統尹錫悅，商議如何根絕北韓 的核子計畫。

美日韓3國領袖將於拜登11月13日訪問亞洲、與東南亞國家協會（ASEAN）及20國集團（G20）工業化國家召開會議時在柬埔寨會面。

這名白宮官員表示，屆時拜登、岸田文雄和尹錫悅將「處理朝鮮民主主義人民共和國非法毀滅性武器及彈道飛彈計畫所構成的持續威脅」。朝鮮民主主義人民共和國為北韓正式國名。

北韓10月間試射一枚距離更勝以往的彈道飛彈，不僅5年來首度飛越日本上空，日本當地居民還收到當局呼籲尋求掩護的警告。

此事促使拜登致電岸田，並重申美國協防日本「堅不可摧」的承諾。

回應北韓試射彈道飛彈，南韓和美國戰機對黃海一個目標進行轟炸演練，美國與日本戰機也在日本海進行聯合演習。

美國一名官員上週告訴路透，中國和俄羅斯能夠影響北韓不要恢復核彈測試。

這名官員還指出，雖然美國從5月以來持續表示北韓正準備恢復2017年來的第一次核試，不過美方並不清楚北韓可能採取行動的時間點。

拜登上一次於今年5月訪問亞洲時，政府官員表示他們正處於檢討對北韓政策的最後階段，且急切想與首爾和東京針對這項議題進行更大規模的三邊合作。