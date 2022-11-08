民主黨期中選舉注定慘敗？拜登支持率降至39%

拜登總統選前最後一天留在馬里蘭州固守，期中選舉也被視為美國人民對他執政兩年的檢驗。（美聯社）

根據期中選舉 投票日前夕公布的一項全國民意調查顯示，總統拜登 的支持率降至39%，再次印證無黨派選舉機構的預測，即民主黨將在11月8日的期中選舉中將會遭遇慘敗。

據路透/易普索（Reuters/Ipsos）在兩天內進行的民調結果顯示，美國民眾對拜登執政表現的認可度由原來的40%下降了一個百分點，接近他就任以來的最低水平。

維吉尼亞大學政治中心7日預測，共和黨 將在眾院多拿下24席，輕鬆贏得眾院的控制權，還有望以微弱多數控制參院。即使共和黨只是控制眾院，共和黨人就能阻擋拜登的立法議程。

拜登在新冠大流行期間出任總統，任內面臨諸多挑戰，包括新冠大流行給全球帶來的經濟危機、通貨膨脹。在今年5月和6月，拜登的支持率更下跌至36%，為他擔任總統以來的最低水平。

另外，剛入主社交平台推特（Twitter）的富商馬斯克，呼籲選民在美國期中選舉中，投票給共和黨。馬斯克在推特貼文中表示，現時的美國總統是民主黨人，對於有獨立思考的選民來說，共享權力可以遏制民主共和兩黨出現最嚴重的濫權行為，因此他建議在期中選舉中，投票給共和黨，讓共和黨可以控制國會。馬斯克又表示，兩黨的忠實支持者都不會投票給對方，所以有獨立思考的選民實際上能決定誰是話事人。

路透稱，這是這位主要社交媒體平台的首席執行官首次發聲明確選邊站。