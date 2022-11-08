普亭盟友承認干預美國選舉？俄媒要歐美同行把聲明看完

俄羅斯總統普亭親信、私人軍事公司「瓦格納集團」老闆普里戈任。資料照片。(美聯社)

歐美媒體報導，俄羅斯 總統普亭 親信、私人軍事公司「瓦格納集團」老闆普里戈金（Yevgeny Prigozhin）承認干預美國選舉，但俄羅斯官媒《RT》指出，他顯然只是在酸（Trolled）俄羅斯國內媒體，外國媒體則是僅憑字面意思就信以為真。

根據《RT》的報導，普里戈金旗下公司「協和」（Concord）的公關部門7日在答覆《Russia News》查詢時引述他的話，稱「先生們，我們曾干預過、現在干預、將會干預。小心、準確、精準和以我們自己的方式，如我們知道的做法」。

據轉述，普里戈金指稱，「在我們的精確手術 期間，我們將一次把腎臟與肝臟兩者都摘除」。

針對「協和」公司的發文，如衛報下標「普亭盟友普里戈金承認干預美國選舉」，CNN下標「俄羅斯寡頭似乎承認美國選舉干預」，美聯社則寫道，普里戈金首度證實了「他多年來一直否認的指控」。

不過，《RT》稱歐美媒體似乎是沒看到普里戈金正在酸人的巨大線索，即「協和」公司在發文最後面建議觀看根據關於「俄羅斯干涉」美國選舉陰謀論拍成的2021年喜劇片《16-й》，並指普里戈金也有著酸媒體查詢的歷史。