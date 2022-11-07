我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉前夕 共和黨領袖：奪眾院後調查拜登政府

感恩節搭機 如何避免班機延誤惡夢重演

疑干預美政治 親普亭俄商人首度承認介入美選舉

中央社倫敦7日綜合外電報導
有「普亭的大廚」稱號的俄羅斯餐飲業商人普里格欽(圖)今天表示，他介入過美國選舉，未來也不會停手。美聯社
有「普亭的大廚」稱號的俄羅斯餐飲業商人普里格欽(圖)今天表示，他介入過美國選舉，未來也不會停手。美聯社

有「普亭的大廚」稱號的俄羅斯餐飲業商人普里格欽今天表示，他介入過美國選舉，未來也不會停手。華府先前曾正式將他列入試圖影響美國政治的俄國人名單，如今他自己首度承認。

路透報導，根據普里格欽（Yevgeny Prigozhin）外燴公司「諧和」（Concord）的公關部門在俄羅斯社群媒體「保持聯絡」（VKontakte）的發文，他表示：「我們曾經干預過（美國選舉），我們現在正在干預，未來也將繼續干預。」

「（我們）會用小心、準確、精準和我們自己的方式（來干預），一如我們知道的方法。」

法新社報導，由於美國明天就要舉行期中選舉，一家俄羅斯新聞網站針對彭博（Bloomberg News）報導聲稱俄羅斯正在干預這場選舉，而向普里格欽尋求置評，他於是做出這番回應。

61歲的普里格欽因為旗下外燴公司包辦克里姆林宮的合約，而被外界戲稱「（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）的大廚」。美國政府曾經正式指控他資助俄羅斯的「酸民農場」（troll farm）來試圖影響美國政治。

今年7月，國務院懸賞最高1000萬美元，徵求有關普里格欽和「參與干預美國選舉」有關聯的資訊。他正受到美國、英國和歐洲聯盟（EU）的制裁。

今年9月，普里格欽承認親克里姆林宮的俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）是他成立的。這個組織活躍於敘利亞、非洲和烏克蘭，本月4日又在俄國大城聖彼得堡開張一個國防科技中心，普里格欽藉此進一步展現他的軍事能耐。

俄羅斯 普亭 俄國

上一則

川普vs.德桑提斯放眼2024 共和黨內競爭公開化

下一則

期中選舉前夕 共和黨領袖：奪眾院後調查拜登政府

延伸閱讀

沒付8元？普亭官方推特帳號「藍勾勾」被移除

沒付8元？普亭官方推特帳號「藍勾勾」被移除
澤倫斯基：俄正在集中力量 會再攻擊烏克蘭能源設施

澤倫斯基：俄正在集中力量 會再攻擊烏克蘭能源設施
華郵：盟友疲勞 美勸烏克蘭釋出願與俄協商訊號

華郵：盟友疲勞 美勸烏克蘭釋出願與俄協商訊號
拜登國安顧問蘇利文與普亭親信密談 盼縮小戰爭

拜登國安顧問蘇利文與普亭親信密談 盼縮小戰爭

熱門新聞

無糖汽水(diet soda)使用甜味劑(sweetener)，近來不少研究指出其不利於腸道中重要蛋白的形成。(Pixabay)

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

2022-11-02 12:12
總統拜登。資料照。（Getty Images）

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

2022-11-01 09:09
超市架子上標榜「幫助增強免疫力」的商品琳瑯滿目，但通過汲取食物中的維生素和礦物質，就能擁有健康身體嗎？專家來解答。(Pexels)

快看世界／吃增強免疫食物 沒做對這點等同徒勞

2022-11-03 12:23
前總統川普。美聯社

CNN：川普不願公布稅表的五個真正理由

2022-11-01 14:47
美國快艇詹姆斯號巡洋艦(後右)的警衛於今年8月3日在厄瓜多加拉巴戈斯群島登上一艘中國漁船。美聯社

中國漁船大肆捕撈魷魚 在南美公海與美快艇僵持

2022-11-01 14:35
美國今年的期中選舉堪稱史上最貴，億萬富豪索羅斯共捐出逾1.28億美元，居於首位。(路透)

「史上最貴」期中選舉 獲8.8億政治獻金 富豪索羅斯捐最多

2022-11-03 20:21

超人氣

更多 >
美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人
世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？
16歲時擠下張曼玉成女主 昔日台灣仙氣女神現身金馬

16歲時擠下張曼玉成女主 昔日台灣仙氣女神現身金馬
南韓棋士敗北當場痛哭自賞巴掌 女選手「淡定吃香蕉」

南韓棋士敗北當場痛哭自賞巴掌 女選手「淡定吃香蕉」
推特請求一些被炒魷魚的員工回來上班 前CEO為一事道歉

推特請求一些被炒魷魚的員工回來上班 前CEO為一事道歉