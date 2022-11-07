COP27／美擬推「碳信用」計畫 讓企業可資助開發中國家

聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）6日在埃及登場。（美聯社）

聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）6日在埃及登場，來自近200國的代表齊聚協商，首度同意將富裕國家是否應為受全球暖化影響而災損大增的窮國提供補償的議題列入議程。美國同時也推動一項計畫，希望全球最大型企業提供資金協助開發中國家減少化石燃料使用。

英國金融時報報導，美國總統拜登 的氣候特使凱瑞（John Kerry）正試圖爭取其他政府、企業和氣候專家的支持，要發展一個把碳信用賣給企業的新架構，接著把所得資金用於為新的乾淨能源計畫提供資金。

根據這個擬議中的轉型計畫，地區政府或國家機構可透過減少燃煤電廠、增加再生能源的方式，來減少電力產業的碳排並取得碳信用，這些碳信用會由獨立的認證機構認證，接著企業能夠購買這些碳信用來抵銷自身的碳排放。知情人士說，凱瑞和美國政府將在COP27峰會上提出這一構想。

另一方面，各國代表們所達成的協議為COP27峰會設定了具建設性的基調，這也是自1990代初期氣候峰會開始舉行、開發中國家不斷要求討論氣候變遷 損失與賠償問題以來，該議題首度納入討論議程。此前，已繁榮200多年的工業化國家屢次拒絕討論這項議題，擔心遭較貧窮國家要求補償數以億計的金額。

在去年於蘇格蘭格拉斯哥舉行的COP26上，包括美國和歐盟在內的高所得國家封殺成立一個損失與賠償融資 機構的提案，改為支持一項為期三年的融資討論對話。然而，隨著天氣災害大增，包括巴基斯坦今年洪患造成逾300億美元的經損、數十萬人流離失所，解決這一問題的壓力提高。

COP27主席蘇克里（Sameh Shoukry）表示：「納入這項議程反映天災受害者的團結感。」他說，最新的決定為損失與賠償創造了「制度上的穩定空間」，目標在不晚於2024年前做出決議。