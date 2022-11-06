COP27召開 主席國埃及：世界氣候行動分水嶺時刻
聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方會議（COP27）6日在埃及紅海度假勝地夏姆錫克登場，約4萬人參加為期兩周的峰會，包括120國國家領導人。峰會主席、埃及外交部長舒克里表示，這場峰會是全球氣候行動的「分水嶺時刻」。代表們首先討論是否將富裕國家必須提供賠償給易受氣候變遷影響的窮國一事列入議程。
各國領導人預定7、8日陸續抵達，屆時將舉行領導人峰會，各國元首和政府領袖會在這兩天發表5分鐘談話，概述對峰會的期望。美國總統拜登表示將親自參加，但要等8日美國期中選舉後才到場，英國首相蘇納克也將與會，但中國國家主席習近平、俄國總統普亭、印度總理莫迪、加拿大總理杜魯多、澳洲總理艾班尼斯等人都將缺席。
領導人談話結束後，各國峰會代表就會開始協商，首先將批准會議議程，以展開為期兩周的談判。
各國去年在英國格拉斯哥峰會達成逐步淘汰煤炭、2030年前停止砍伐森林、2030年前減少3成甲烷排放量和提交聯合國新的氣候行動計畫。聯合國氣候變遷執行秘書斯帝爾呼籲各國將去年承諾化為行動，且「必須著手進行大規模轉型」。
然而，這都需要資金。峰會主席舒克里說，希望俄烏戰爭造成的糧食和能源危機不要妨礙氣候問題行動。
聯合國最新版全球氣候報告說明了採取行動的急迫性。報告說，當年全球均溫已比前工業化時代高出攝氏1.15度，過去八年是史上最熱時期，一年來歐洲和印度的極端熱浪、巴基斯坦和奈及利亞等地的嚴重洪災，凸顯極端氣候災難近在眼前。聯合國秘書長古特瑞斯說，地球「正在發出求救訊號」。
處於氣候災難前線的發展中國家要求維持先前做出的資金援助承諾，也想討論「損失和損害」資金，這能幫助他們處理已面臨的氣候變遷損失，不只是為未來的損害做準備。
路透報導，COP27面臨的緊繃情勢，大部分料將與「損失與損害」有關，即富裕國家必須向溫室氣體排放量很低、卻飽受氣候變遷影響的低收入國家提供賠償。各方關注富裕國家是否同意將賠償正式列入議程。
來自近200個國家的外交官預計在COP27期間，推動建立1個專門的損失與損害金援機構。富裕國家去年峰會阻撓設置損失與損害金援機構的提議。但1項針對此議題的會議已列入臨時議程，決策者們6日將決定是否列入正式議程。
牙買加經濟成長部部長薩穆達說：「我希望它能列入議程。許多國家12年前不願支持，現在立場已有所軟化。」
其他人則憂心提議可能受到抵制。國際氣候變遷與發展中心（ICCCAD）主任哈克表示：「我們知道歐洲人支持我們，現在我們要看看美國是否會出手阻撓。」
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