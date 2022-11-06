COP27召開 主席國埃及：世界氣候行動分水嶺時刻

聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方會議，在埃及夏姆錫克國際會議中心舉行開幕式。（Getty Images）

聯合國 氣候變化綱要公約第27屆締約方會議（COP27）6日在埃及紅海度假勝地夏姆錫克登場，約4萬人參加為期兩周的峰會，包括120國國家領導人。峰會主席、埃及外交部長舒克里表示，這場峰會是全球氣候行動的「分水嶺時刻」。代表們首先討論是否將富裕國家必須提供賠償給易受氣候變遷 影響的窮國一事列入議程。

各國領導人預定7、8日陸續抵達，屆時將舉行領導人峰會，各國元首和政府領袖會在這兩天發表5分鐘談話，概述對峰會的期望。美國總統拜登表示將親自參加，但要等8日美國期中選舉後才到場，英國 首相蘇納克也將與會，但中國國家主席習近平、俄國總統普亭、印度總理莫迪、加拿大總理杜魯多、澳洲總理艾班尼斯等人都將缺席。

領導人談話結束後，各國峰會代表就會開始協商，首先將批准會議議程，以展開為期兩周的談判。

聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方會議主辦國埃及，將氣候峰會標誌投影在埃及第二大金字塔卡夫拉金字塔。（Getty Images）

各國去年在英國格拉斯哥峰會達成逐步淘汰煤炭、2030年前停止砍伐森林、2030年前減少3成甲烷排放量和提交聯合國新的氣候行動計畫。聯合國氣候變遷執行秘書斯帝爾呼籲各國將去年承諾化為行動，且「必須著手進行大規模轉型」。

然而，這都需要資金。峰會主席舒克里說，希望俄烏戰爭造成的糧食和能源危機不要妨礙氣候問題行動。

聯合國最新版全球氣候報告說明了採取行動的急迫性。報告說，當年全球均溫已比前工業化時代高出攝氏1.15度，過去八年是史上最熱時期，一年來歐洲和印度的極端熱浪、巴基斯坦和奈及利亞等地的嚴重洪災，凸顯極端氣候災難近在眼前。聯合國秘書長古特瑞斯說，地球「正在發出求救訊號」。

處於氣候災難前線的發展中國家要求維持先前做出的資金援助承諾，也想討論「損失和損害」資金，這能幫助他們處理已面臨的氣候變遷損失，不只是為未來的損害做準備。

路透報導，COP27面臨的緊繃情勢，大部分料將與「損失與損害」有關，即富裕國家必須向溫室氣體排放量很低、卻飽受氣候變遷影響的低收入國家提供賠償。各方關注富裕國家是否同意將賠償正式列入議程。

來自近200個國家的外交官預計在COP27期間，推動建立1個專門的損失與損害金援機構。富裕國家去年峰會阻撓設置損失與損害金援機構的提議。但1項針對此議題的會議已列入臨時議程，決策者們6日將決定是否列入正式議程。

牙買加經濟成長部部長薩穆達說：「我希望它能列入議程。許多國家12年前不願支持，現在立場已有所軟化。」