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反北京脅迫和扭曲市場 布林肯：美歐對中做法漸趨一致

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿布林肯。（美聯社）
美國國務卿布林肯。（美聯社）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4日總結德國行表示，透過討論G7各國清楚認知到，面對日益增長的脅迫，有必要調整對中國的態度，及共同反對北京扭曲市場的政策和做法，美歐對中做法漸趨一致。

布林肯2日到4日在德國參加七大工業國（G7）外長會議，並與各國外長會談，中國成為討論重點。

布林肯表示，過去這兩年來，美歐對待中國的做法漸趨一致，這代表著各國有著共同的擔憂，包含北京影響全球的強制性經濟作為、威脅台灣的舉動、人權紀錄，以及在關鍵領域建立新的經濟依賴等；美歐在很大程度是一致的，因此有著越來越多一致的做法。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在4日抵北京前，投書德國法蘭克福廣訊報（Frankfurter Allgemeine Zeitung）說明訪中目的，稱「在符合我們雙方利益的情況下，我們會尋求合作，我們不會忽視爭議」。

布林肯說，強烈支持蕭茲所形容的目標，包含鼓勵中國國家主席習近平施壓俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），永遠不要動用任何類型的核武。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）對蕭茲訪中表示尊重，重申不要求他國在美中之間選邊站；美國尊重德國處理對陸關係，每個國家都有權利選擇要如何處理其對外關係。

G7外長聯合聲明共11點，談到俄烏戰爭、全球議題、伊朗、北韓與中國等議題。

其中提到，G7成員希望能與中方建構建設性合作來應對安全、公衛和氣候等挑戰，重申台灣海峽和平穩定重要性，呼籲以和平方式解決兩岸議題，G7會員國對於台灣的基本立場沒有改變，包含「一個中國」政策。

此外，G7外長表示，強烈譴責北韓非法發射彈道飛彈，這代表著北韓持續拓展彈道飛彈能力，公然破壞聯合國安理會決議，要求北韓放棄核武及現有計畫，任何的核子測試或其他無理行為必然面臨國際社會快速、團結且堅定的回應。

G7 德國 布林肯

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