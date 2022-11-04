路透：美方評估 中俄有能力勸阻北韓核試

美國政府一名高階官員今天說，美方認為中國和俄羅斯 手上握有可以用來說服北韓 不要重啟核試的籌碼。

這名向路透透露消息的匿名官員說，美國雖然自今年5月就警告，北韓正準備自2017年以來首度重啟核試，但目前並不清楚何時會付諸實行。

這名官員說：「我們深信他們已經做了準備。我們認為他們做得到…我不能說『我們基於如下理由，認為會在這天發生』，因為我們根本沒有瞭解到這種程度。」

華府希望俄羅斯和中國盡己所能去說服北韓不要進行核試。

這名官員說：「我們確實認為（北韓）正在估量區域內其他國家的接受程度，我想尤其是俄羅斯和中國。我認為俄羅斯和中國的態度真的會影響他們。」

北韓近日頻頻試射飛彈，美國國防部認為其中一枚是洲際彈道飛彈（ICBM）；美方要求聯合國 安全理事會明天集會，公開討論北韓議題。

聯合國安理會長期禁止北韓執行核試及試射彈道飛彈，多年來也加強制裁北韓，試圖斬斷北韓實施這些計畫的資金來源。

不過，由15國組成的聯合國安理會近年在處理北韓問題上出現分歧。北韓上次核試後，俄羅斯和中國都支持採取更嚴厲的制裁，而今年5月美國主導表決，希望聯合國基於北韓試射彈道飛彈而加強制裁時，俄中卻投下否決票。

這名美國官員說，北韓當局可能因為中國而延後了重啟核試的時間，例如中國共產黨第20次全國代表大會才剛於10月下旬落幕，也可能是因為北韓境內5、6月爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

這名官員還說，他認為疫情危機讓北韓「更專注於尋求可以獲得奧援的辦法，尤其是來自中國的援助」。

他說：「中國和俄羅斯向來公開反對北韓核計畫。所以…我們的想法，當然也是我們的期望，是他們能利用自身影響力，試著讓北韓不要執行核試。」

這名官員再次呼籲北韓當局恢復與美國對話；他說，華府準備直接與北韓接觸，討論人道援助事宜。

被問到北韓領袖金正恩治下的政府有多穩定時，這名官員說：「我們沒看到任何證據顯示存在會破壞金正恩地位的特定挑戰；另一方面，我也不確定我們必然會看到這樣的證據。」

記者詢問北韓近期連射飛彈有何動機，這名官員回答：「不知道，因為他們不與我們直接溝通。」北韓聲稱這些試射行動是為了回應美國與南韓「侵略性」的軍事演習。

有些北韓事務專家愈來愈大聲呼籲華府認定北韓絕不會廢核武，但這名官員並不認同這些意見。

他說，從聯合國安理會通過的一連串決議，而且顯然安理會5個常任理事國也全都支持通過這些決議，可以看出全球有一項非常強烈的共識，即北韓不該、也絕不能成為擁核國。

他說：「沒有一個國家主張這麼做…我認為，改變政策的後果會極為負面。」