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路透：美方評估 中俄有能力勸阻北韓核試

中央社華盛頓3日綜合外電報導

美國政府一名高階官員今天說，美方認為中國和俄羅斯手上握有可以用來說服北韓不要重啟核試的籌碼。

這名向路透透露消息的匿名官員說，美國雖然自今年5月就警告，北韓正準備自2017年以來首度重啟核試，但目前並不清楚何時會付諸實行。

這名官員說：「我們深信他們已經做了準備。我們認為他們做得到…我不能說『我們基於如下理由，認為會在這天發生』，因為我們根本沒有瞭解到這種程度。」

華府希望俄羅斯和中國盡己所能去說服北韓不要進行核試。

這名官員說：「我們確實認為（北韓）正在估量區域內其他國家的接受程度，我想尤其是俄羅斯和中國。我認為俄羅斯和中國的態度真的會影響他們。」

北韓近日頻頻試射飛彈，美國國防部認為其中一枚是洲際彈道飛彈（ICBM）；美方要求聯合國安全理事會明天集會，公開討論北韓議題。

聯合國安理會長期禁止北韓執行核試及試射彈道飛彈，多年來也加強制裁北韓，試圖斬斷北韓實施這些計畫的資金來源。

不過，由15國組成的聯合國安理會近年在處理北韓問題上出現分歧。北韓上次核試後，俄羅斯和中國都支持採取更嚴厲的制裁，而今年5月美國主導表決，希望聯合國基於北韓試射彈道飛彈而加強制裁時，俄中卻投下否決票。

這名美國官員說，北韓當局可能因為中國而延後了重啟核試的時間，例如中國共產黨第20次全國代表大會才剛於10月下旬落幕，也可能是因為北韓境內5、6月爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

這名官員還說，他認為疫情危機讓北韓「更專注於尋求可以獲得奧援的辦法，尤其是來自中國的援助」。

他說：「中國和俄羅斯向來公開反對北韓核計畫。所以…我們的想法，當然也是我們的期望，是他們能利用自身影響力，試著讓北韓不要執行核試。」

這名官員再次呼籲北韓當局恢復與美國對話；他說，華府準備直接與北韓接觸，討論人道援助事宜。

被問到北韓領袖金正恩治下的政府有多穩定時，這名官員說：「我們沒看到任何證據顯示存在會破壞金正恩地位的特定挑戰；另一方面，我也不確定我們必然會看到這樣的證據。」

記者詢問北韓近期連射飛彈有何動機，這名官員回答：「不知道，因為他們不與我們直接溝通。」北韓聲稱這些試射行動是為了回應美國與南韓「侵略性」的軍事演習。

有些北韓事務專家愈來愈大聲呼籲華府認定北韓絕不會廢核武，但這名官員並不認同這些意見。

他說，從聯合國安理會通過的一連串決議，而且顯然安理會5個常任理事國也全都支持通過這些決議，可以看出全球有一項非常強烈的共識，即北韓不該、也絕不能成為擁核國。

他說：「沒有一個國家主張這麼做…我認為，改變政策的後果會極為負面。」

北韓 俄羅斯 聯合國

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