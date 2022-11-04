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北韓核攻美國或其盟邦 美防長：將「導致金氏政權終結」

編譯周辰陽／即時報導
美國國防部長奧斯丁，攝於3日。(Getty Images)
美國國防部長奧斯丁，攝於3日。(Getty Images)

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）與南韓國防部長李鐘燮3日舉行第54次美韓安保會議（SCM），會後發表了聯合公報，警告北韓對美國或其盟邦的任何核武攻擊將「導致金氏政權的終結」。

根據南韓韓聯社報導與聯合公報原文，奧斯丁對北韓試圖開發各種核子武器與運載手段表示擔憂，並重申美國利用全面防禦能力向南韓提供延伸威懾的堅定承諾，包括核子、常規與飛彈防禦能力，以及先進的非核武能力。

奧斯丁在聯合公報指出，任何針對美國或其盟邦跟夥伴的核武攻擊，包括使用非戰略性核武都「是不可接受的，將導致金氏政權的終結」。

衛報指出，上周發布的《美國國防戰略》（US National Defense Strategy）納入了類似的措辭，該文件在一部分寫到，「我方對北韓的戰略認識到其核子、化學、飛彈與常規能力所構成的威脅，特別是需要對金氏政權闡明，若其使用核子武器的嚴重後果…不存在金氏政權可以動用核子武器與生存下來的場景」。

韓聯社引述聯合公報指出，美韓雙方商定進一步加強同盟力量、情報共享、諮詢程序、共同規劃與實施等，以遏制和應對日益升級的北韓核武與飛彈威脅，並重申「必要時以及時與協調的方式，在朝鮮半島部署美國戰略資產，威懾北韓引發朝鮮半島安全局勢動盪的行為，並不斷尋求新措施」此一承諾。

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