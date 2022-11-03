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不適合續留 賀錦麗矢言將伊朗逐出聯合國女權組織

中央社華盛頓3日綜合外電報導
副總統賀錦麗（Kamala Harris）。美聯社
副總統賀錦麗（Kamala Harris）。美聯社

副總統賀錦麗（Kamala Harris）昨天向女性領導的伊朗示威活動展現的「勇敢」致敬，並矢言，美國將致力把伊朗從聯合國女權組織中除名。

法新社報導，賀錦麗表示，美國將與盟國合作，把伊朗逐出聯合國婦女地位委員會（UN Commission on the Status of Women，CSW）。該委員會成員國的任期為4年。

賀錦麗透過聲明稱：「伊朗不僅剝奪女性權利，還殘酷鎮壓本國人民，這顯示該國不適合擔任委員會會員。」

她還強調：「伊朗的存在有損組織誠信與其使命。」

賀錦麗表示：「我再次告訴所有示威民眾，我們看到了你們，也聽到了你們的聲音。你們的勇敢讓我和世界各地的人們深受鼓舞。」

賀錦麗在美國和阿爾巴尼亞主導的聯合國安理會非正式會議召開前，做出上述宣示。

伊朗駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）則反批，這場會議是對該國內政的「公然侵犯」，並譴責美國對伊朗實施制裁。

22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）9月16日在警察羈押期間身亡，引爆這場1979年革命以來，伊朗數一數二規模的示威行動。

美國和歐洲盟國已就示威行動對伊朗實施一系列制裁，同時也在努力協助恢復被當局中斷的網路通訊。

CSW成員國由聯合國經濟社會理事會（UN Economic and Social Council）選舉產生，經濟社會理事會的成員國則由聯合國大會投票選出。

由什葉派穆斯林神職人員統治的伊朗在CSW的會員資格至2026年結束。美國則將任職至明年底。

CSW的成員國還包括阿富汗。阿富汗加入時，塔利班尚未成功奪權。塔利班去年重新掌權，此後禁止女性出任公職，女孩也無法接受中學教育。

伊朗 聯合國 賀錦麗

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