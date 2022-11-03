俄控美在烏研發生物武器 聯合國安理會否決議案

圖為聯合國安理會會場。美聯社

俄羅斯上週向聯合國 安全理事會提出議案，指控美國涉嫌在烏克蘭研發生物武器，要求安理會調查。安理會今天投票 ，以3票反對、2票贊成、10票棄權否決這項決議草案。

法新社報導，俄國 上週正式向聯合國安理會（United Nations Security Council）提出一項決議草案，要求對美國涉嫌在烏克蘭研發生物武器進行調查。自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄國就經常這麼做。

這項決議草案今天進行表決，以3票反對、2票贊成未過關。贊成票由俄國及中國投下，反對票則由法國、美國及英國投下，安理會10個非常任理事國都投了棄權票。

俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）對投票結果表示遺憾，他指出：「西方國家以各種方式表明，這法律不適用於他們。」

紀柏梁還說：「我們對這種常見的殖民心態早就習以為常，結果不令人意外」，他誓言要在11月28日至12月16日於日內瓦舉行的「禁止生物武器公約」（Biological Weapons Convention）審查會議上，再次討論這議題。

美國駐聯合國代表湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）則表示：「美國投票反對這項議案，因為它是基於虛假的訊息，不誠實、有惡意且完全不尊重安理會。」

她更說，此議案是「俄國詭計和謊言的里程碑，除了中國，沒人會相信」。