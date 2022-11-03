北韓接連射彈 日退將分析2項意圖「衝美國而來」

圖為首爾民眾在觀看北韓射彈新聞。（歐新社）

日本 海上自衛隊退役將領香田洋二今天認為北韓 試射意圖有二，其一是對美韓近期及過去聯合軍演感到「非常強烈不快」；其二是向國內傳遞「確實擁有對美國嚇阻力」這樣的訊息。

南韓 軍方表示，北韓今天發射一枚長程與兩枚短程彈道飛彈。第一枚飛彈射出後，日本向中部與北部部分地區居民發出避難警報。北韓今年試射飛彈次數創新高，昨天剛發射20多枚飛彈，今天又連射飛彈。

日本放送協會（NHK）報導，有關北韓今天試射的飛彈種類，香田說，一開始傳出的訊息是上午7時40分試射、7時48分將通過日本上空，概略計算秒速可能達4.5公里，所以不會是洲際彈道飛彈（ICBM）。

他說，雖然一度以為會不會是上次試射的射程達4000公里等級的飛彈，但日本政府後來更正不會通過日本上空，儘管彈著點仍未確認，但可能是最大射程1000公里左右、算是戰術性長程飛彈，也就是射程可達日本西部地區的戰術性飛彈。

香田根據過去自身經驗指出，北韓持續試射飛彈代表北韓今後將使用對美嚇阻，為朝鮮半島戰鬥預做準備。

他說，或許北韓已在長射程的ICBM等飛彈技術方面取得戰力化進展，特別是以射程不到1000公里為主的戰術性飛彈也正快速形成戰力。

香田說，其實北韓部隊只要每年試射幾枚即可，但正好北韓也想在政治環境方面對美傳達強烈信號，就某種意義上來說，北韓想向美國、日本及南韓確實展現已形成戰力，所以可以認為北韓此次藉美韓聯合軍演之際大量試射。

香田認為北韓接下來還會再試射，以昨天試射為例，可以看出北韓可發射飛彈的部隊不是只有一個，各部隊如果不分別預先試射幾次，就無法在實戰時發揮戰力，所以從這個意義上來說，最好預想北韓今天或未來還是有可能持續試射。

另外，相當熟悉北韓情勢的日本南山大學教授平岩俊司談到北韓今天試射意圖時說，面對美國與南韓採取強硬態度，北韓認為必須展現更為強勢姿態。

平岩說，北韓接連試射飛彈，雖然也有基於技術研發的目的，但近日連串行為應該視為對美韓聯合軍演所做出的反應。

平岩進一步指出，隨著中國共產黨第20次全國代表大會落幕，北韓也在國防5年計畫明確表示戰術核武及核多彈頭化是課題，「為了達成目標，北韓非常有可能進行核試驗」。