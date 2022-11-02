美警告德與其他盟國 別讓中國在戰略產業獲控制權

美國總統拜登政府警告德國和其他歐洲國家，別讓中國取得戰略產業公司的控制權。（路透）

彭博資訊報導，一位不願透露姓名的美國資深官員周三表示，拜登 政府警告德國 和其他歐洲國家，不要讓中國取得戰略產業公司的控制權，並指出德國最近削減中國在漢堡港的股權是圓滿的結果。德國總理蕭茲 即將在4日訪問中國大陸。

根據這名官員，美國透過駐柏林大使館傳遞訊息，不希望中資對漢堡港擁有控制股權。最終，德國允許中國國有航運企業中國遠洋運輸公司買下漢堡港其中一個貨櫃碼頭的24.9%股權。

此一持股比還不到德國認定的「具否決權的少數股權」（a blocking minority）門檻。總理蕭茲原先支持Hamburg Hafen和Logistik可出售旗下四個碼頭其中之一的35%股權。

美國國務卿布林肯即將抵達德國參加七國集團外長會議，值此之際，上述美國官員說，拜登政府與先前的川普政府一樣，正與歐洲領導人合作，詳細審查戰略領域的投資，不讓中國大陸這樣的專制強權取得控制權。

蕭茲周五（4日）將率團訪問中國，福斯汽車執行長Oliver Blume也在其中。美國官員擔心蕭茲未緊密約束德國經濟，結果對中國產生先前對俄羅斯天然氣一樣的依賴。