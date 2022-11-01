我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

逃離等死封城：鄭州富士康「徒步返鄉潮」的中國封控失靈？

應美國要求 傳日本正評估加入管制對中出口晶片行列

編譯林奇賢／即時報導
美國正敦促包含日本在內的盟國，跟進美國先前對中國實施的先進晶片與相關技術的出口管制措施。據傳日本政府正在評估採取類似措施。（路透）
美國正敦促包含日本在內的盟國，跟進美國先前對中國實施的先進晶片與相關技術的出口管制措施。據傳日本政府正在評估採取類似措施。（路透）

美國正敦促包含日本在內的盟國，跟進美國先前對中實施的出口管制措施，加入圍堵中國發展先進半導體的行列。據傳日本政府正在評估採取類似的限制措施，恐擴大對相關業者的衝擊。

日經新聞報導，知情人士透露，對於華府的要求，東京當局已開始進行內部討論，衡量可以採取哪些措施，並關注歐盟國家、南韓等美國盟國的回應情形。

經濟產業大臣西村康稔1日表示：「我們正和美方溝通，並據此邀國內業者參與公聽會。」

美國商務部10月7日宣布對中國祭出全面的先進晶片與相關技術的出口管制措施，涵蓋晶片製造設備、設計軟體、甚至是支援中國製造晶片的工程師。

美國商務部負責工業暨安全事務的次長艾斯特維茲（Alan Estevez）日前表示：「我們正和盟國洽談，沒人意外我們這麼做，他們都知道我們期盼他們採取同樣應對方式。」

部分美國企業也主張，只有他們沒和中國做生意，並不公平，因此呼籲其他國家也採取類似於美國的管制措施。

華府預期，盟國一起實施管制措施，會讓北京當局為其迅速擴張的軍力，購買或製造先進半導體，變得更具挑戰性。

前商務部官員沃夫（Kevin Wolf）指出：「我希望能解決（美日）對中國的共同擔憂，從而為日本和美國政府創造機會，以降低彼此的貿易壁壘。實際上，這能促進美日之間更好的合作關係，以及減少雙方合作開發先進製程節點晶片的限制。」

由於當局可能對中國祭出類似措施，日本的半導體產業正在做準備。一名主要晶片製造設備商的代表說：「若中國停止生產先進半導體，高附加價值、尖端的製造設備需求將會跟著減少，而這是日本的強項之一。」

目前還不清楚日本當局規劃的具體措施，但Nikon等日企已在評估此舉對他們業務所造成的潛在衝擊。

日本 晶片 商務部

上一則

G20峰會月中登場 白宮：還在安排拜習會

延伸閱讀

刁難歧視領補貼租客 遭重罰…華府3公司砸千萬元和解

刁難歧視領補貼租客 遭重罰…華府3公司砸千萬元和解
美光LPDDR5X記憶體新製程出貨樣本 量產可望在台灣

美光LPDDR5X記憶體新製程出貨樣本 量產可望在台灣
羅康納 挺新經濟愛國主義

羅康納 挺新經濟愛國主義
台積電赴美投資求兩全 挑戰多於機會 攸關台灣安危

台積電赴美投資求兩全 挑戰多於機會 攸關台灣安危

熱門新聞

醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

2022-10-30 09:54
圖為警方逮捕Nelson Peter Chia的畫面。（視頻截圖）

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

2022-10-28 20:19
眾議院議長裴洛西在洛杉磯的住宅28日凌晨遭歹徒入侵，丈夫保羅（82歲）以「密語」報警，救了自己一命。（美聯社）

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

2022-10-29 10:15
悲劇後的梨泰院 而在踩踏事件發生後，大量的警力及救援人力在現場搶救，梨泰院斜坡上人潮幾被淨空，地上雜物散落一地。（路透）

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

2022-10-30 17:02
眾院議長裴洛西及其丈夫保羅‧裴洛西。路透

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

2022-10-28 09:15
圖為加州首府沙加緬度市的待售民宅。(美聯社)

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

2022-10-26 02:30

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子
情纏王祖賢17年 62歲齊秦洩近況 網：差點認不出

情纏王祖賢17年 62歲齊秦洩近況 網：差點認不出
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火