應美國要求 傳日本正評估加入管制對中出口晶片行列

美國正敦促包含日本在內的盟國，跟進美國先前對中國實施的先進晶片與相關技術的出口管制措施。據傳日本政府正在評估採取類似措施。（路透）

美國正敦促包含日本 在內的盟國，跟進美國先前對中實施的出口管制措施，加入圍堵中國發展先進半導體的行列。據傳日本政府正在評估採取類似的限制措施，恐擴大對相關業者的衝擊。

日經新聞報導，知情人士透露，對於華府的要求，東京當局已開始進行內部討論，衡量可以採取哪些措施，並關注歐盟國家、南韓等美國盟國的回應情形。

經濟產業大臣西村康稔1日表示：「我們正和美方溝通，並據此邀國內業者參與公聽會。」

美國商務部 10月7日宣布對中國祭出全面的先進晶片 與相關技術的出口管制措施，涵蓋晶片製造設備、設計軟體、甚至是支援中國製造晶片的工程師。

美國商務部負責工業暨安全事務的次長艾斯特維茲（Alan Estevez）日前表示：「我們正和盟國洽談，沒人意外我們這麼做，他們都知道我們期盼他們採取同樣應對方式。」

部分美國企業也主張，只有他們沒和中國做生意，並不公平，因此呼籲其他國家也採取類似於美國的管制措施。

華府預期，盟國一起實施管制措施，會讓北京當局為其迅速擴張的軍力，購買或製造先進半導體，變得更具挑戰性。

前商務部官員沃夫（Kevin Wolf）指出：「我希望能解決（美日）對中國的共同擔憂，從而為日本和美國政府創造機會，以降低彼此的貿易壁壘。實際上，這能促進美日之間更好的合作關係，以及減少雙方合作開發先進製程節點晶片的限制。」

由於當局可能對中國祭出類似措施，日本的半導體產業正在做準備。一名主要晶片製造設備商的代表說：「若中國停止生產先進半導體，高附加價值、尖端的製造設備需求將會跟著減少，而這是日本的強項之一。」

目前還不清楚日本當局規劃的具體措施，但Nikon等日企已在評估此舉對他們業務所造成的潛在衝擊。