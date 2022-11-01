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中國漁船大肆捕撈魷魚 在南美公海與美快艇僵持

中央社北京1日綜合外電報導
美國快艇詹姆斯號巡洋艦(後右)的警衛於今年8月3日在厄瓜多加拉巴戈斯群島登上一艘中國漁船。美聯社
美國快艇詹姆斯號巡洋艦(後右)的警衛於今年8月3日在厄瓜多加拉巴戈斯群島登上一艘中國漁船。美聯社

中國今年夏季朝台灣外海發射飛彈以抗議眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時，一個十分不同的地緣政治僵局正在太平洋另一角落形成，那就是數千英里之外的南美洲。

美聯社報導，當時一艘美國海岸防衛隊快艇駛向距離厄瓜多加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）不遠處的數百艘中國魷魚捕撈船，以執行任務，檢查這些船隻是否有非法、未申報和不遵守管制進行捕撈的跡象。

任何海上強國都可在公海登上他國漁船，以採取集體保護海洋瀕危魚類資源的行動，這是雖然鮮少使用但完全合法的手段。

但此次數艘中國捕魷船的船長做出了令人意外的舉動，其中3艘船急駛而去，一艘急轉彎90度，朝這艘美國快艇詹姆斯號（James）衝去，迫使詹姆斯號採取閃避行動，以防衝撞。

這種公海對抗行為違反了國際海洋協議，具有潛在危險性。美國認為，此事創下令人不安的先例，因為這是海岸防衛隊首次在太平洋東部執行取締非法捕魚的任務。

美國海岸防衛隊這項史無前例的任務，是因應拉丁美洲各國活躍人士和政府對中國遠洋漁船隊捕撈活動的日益憂心而執行。自2009年以來，被發現在太平洋南部捕魚且有時長達數月的懸掛中國旗幟船雙已增加8倍。

此外，這些船隻的魷魚捕撈量已從7萬噸增加到42萬2000噸。有些科學家擔心，即使對能自我復育的韌性魚種而言，這種捕撈量都有無法永續之虞。

美聯社和美國環球電視台（Univision）去年調查揭露，中國漁船隊包括一些最惡名昭彰的船隻，其虐待漁工、非法捕撈和違反海洋法的紀錄罄竹難書。

這些船隊在比較鄰近中國的海域耗盡漁源後，現在前進美洲大陸四周的開闊海洋捕撈，這種捕撈行為又因中、美兩大超強日益激烈爭奪全世界不斷減縮的自然資源而變本加厲。

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