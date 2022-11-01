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最高法院首席大法官羅伯茲：川普報稅資料暫緩送交國會

記者顏伶如／即時報導
最高法院首席大法官羅伯茲(John G. Roberts，圖)1日下令，川普報稅資料暫緩送交國會。路透
最高法院首席大法官羅伯茲(John G. Roberts，圖)1日下令，川普報稅資料暫緩送交國會。路透

華府特區美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)上周裁定，國稅局(IRS)應把前總統川普報稅資料交給眾議院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)，川普不服判決而透過律師團向最高法院緊急上訴。最高法院首席大法官羅伯茲(John G. Roberts)1日下令，川普報稅資料暫緩送交國會。

根據華府特區美國聯邦巡迴上訴法院裁決，國稅局原本在本周之內必須將川普稅表交給眾院歲出入委員會。羅伯茲1日下令，川普稅表暫緩送交國會，等候川普律師團提出質疑在10日期限獲得回應。

有線電視新聞網(CNN)報導分析，羅伯茲發布的行政中止令(administrative stay)只有暫時效力，通常不代表法院對於訴訟爭議的最終立場。通常在接近某個截止期限前夕，法官會透過行政中止令的發布保存現狀(status quo)，爭取更多時間得以因應。

報導指出，川普陣營最近幾年頻頻針對聯邦法院裁決結果，向最高法院提出緊急上訴。

自由派大法官凱根(Elena Kagan)10月26日便同意川普律師團要求而發布臨時禁止令，擋下了眾院國會暴動調查委員會對共和黨亞利桑納州黨部主委凱莉‧沃德(Kelli Ward)手機通聯紀錄與簡訊內容的索取。

保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)10月24日也同意川普律師團請求，對共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)赴喬治亞州大陪審團作證發布禁止令。

眾院歲出入委員會主席、民主黨籍麻州聯邦眾議員尼爾(Richard Neal)從2019年便開始向國稅局索取川普報稅資料，當時仍是川普執政期間，國稅局拒絕配合尼爾要求。

尼爾索取川普稅表的嘗試，後來幾年並無太多進展，直到2021年拜登總統上台後，司法部改變立場並表示國稅局有義務配合國會要求。川普任命的聯邦法院法官，去年在訴訟中站在支持眾院的一方，聯邦巡迴上訴法院上周也採取相同立場。

眾院歲出入委員會發言人1日表示：「委員會向來深信法律站在我們這邊。尼爾主席希望最高法院能迅速處理此案。」

川普 眾院 國稅局

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