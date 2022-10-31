台積電美國廠12月移機典禮 拜登將親臨

台灣半導體產業協會（TSIA）31日舉行年會，理事長劉德音出席。記者潘俊宏／攝影

劉德音 率300人赴美

台積電 斥資逾120億美元赴亞利桑納州設立的12吋晶圓廠，將於12月上旬舉行「首部機台移機（First tool-in）」典禮，台積電董事長劉德音將親率供應鏈和台灣官員共計近300位高層抵美，並邀請拜登 總統出席，見證這項極具戰略性的在美投資案。

裴洛西 在獲邀名單中

台積電美國廠是台積電近來海外布局最大投資案，也是迎合美國強化半導體製造第一個切入5奈米最先進製程的12吋晶圓廠，白宮也相當重視這個典禮。目前台積電除安排拜登親自蒞臨外，8月率團訪台的眾院議長裴洛西也在邀請之列。

消息人士透露，隨著拜登將親自參與美國最先進晶圓製造廠完工典禮，台積電仔細過濾出席名單，涵蓋供應鏈及美台兩地的官員預計多達900人，場面盛大。由於正值美中科技戰敏感時刻，台積電最近才以美國政府關係事業總監名義，低調陸續發出邀請函，避免過度張揚。

台積電近期密集展開邀約作業，獲邀的供應鏈成員以美系半導體設備商為優先名單，且每家限定由執行長或董事長出席。賓客中直接從美國前往的占2/3，其中包括美商設備商執行長，因此出席典禮的美國官員、議員等幾乎占了逾半名額；台駐美代表蕭美琴也在邀請名單。

台積電是在上周敲定由董事長劉德音親自帶隊，陪同人員有台積電負責供應鏈管理的資深副總經理林錦坤、負責晶圓廠營運的副總經理王英郎。台積電獨立董事、台達電董事長海英俊也獲邀，且確定會前往。

晶片 戰 美國自主指標

由於拜登將出席這次台積電美國廠首部機台移機典禮，出席名單多數均由美方逐一過濾，顯見美方高度關注台積電美國廠投資，是美國重新拉升晶片自主比率重要指標，美方宣示壯大美國半導體製造的政治操作，遠大於美國廠為台積電帶來的經濟效益。

5奈米 台廠首獲補助