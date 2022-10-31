王毅與布林肯通電話 王毅：請認真研讀20大報告

中共政治局委員、國務委員兼外長王毅（左）31日與國務卿布林肯（右）通電話，圖為今年7月9日雙方在峇厘島出席20國集團外長會後舉行會晤。（新華社）

中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅 31日應約同美國國務卿布林肯 通電話，王毅向布林肯說明中共20大 的有關情況，美方如果真想瞭解中國，就請認真研讀20大報告。雙方並就當前及今後一段的中美關係交換了意見。

➤➤➤布林肯與王毅通話 談保持溝通管控美中關係

中國外交部網站表示，布林肯表示美方密切關注中共20大和大會報告。王毅表示，20大是一次團結、民主、進取的大會。大會最重要的成果是，響應全黨全國人民的共同願望，確立習近平總書記在黨中央、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想為必須長期堅持的指導思想。中國將繼續沿著中國特色社會主義這條已經被證明成功的道路堅定不移走下去。中國黨和政府的大政方針將保持高度連續性和穩定性。

大會對外發出的重要資訊是，中國將堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，繼續奉行對外開放的基本國策，以中國式現代化推動人類整體進步，以中國的新發展為世界帶來新機遇，這是中國為動盪不安的國際形勢提供的最大穩定性。

王毅說，美方如果真想瞭解中國，就請認真研讀20大報告。中國的內外政策公開透明，戰略意圖光明磊落。美方不要再戴著有色眼鏡主觀臆測，更不要讓意識形態偏見蒙蔽雙眼。

王毅指出，推動中美關係重回穩定發展軌道不僅符合中美共同利益，也是國際社會的普遍期待。美方應停止對華遏制打壓的做法，不要為兩國關係製造新的障礙。美方出臺對華出口管制新規，限制對華投資，嚴重違反自由貿易規則，嚴重損害中方正當權益，必須予以糾正。

布林肯表示，世界期待美中合作。美方願就下階段美中關係同中方保持溝通，開展合作，探討兩國關係的基礎。

雙方還就烏克蘭等問題交換了看法。王毅強調，各方應保持克制，冷靜決斷，加大外交努力，避免局勢進一步升級甚至失控。只要有一線希望，就不能關閉談判的大門；只要有百分之一的可能，就要為和平付出百分之百的努力。