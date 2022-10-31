越共總書記會見習近平 稱不與台灣發展官方關係

中共總書記習近平在北京人民大會堂會見阮富仲，舉辦歡迎儀式並舉行會談。截圖自央視

中共 20大召開後，中國密集邀請多國領袖訪中，打頭陣的是越共總書記阮富仲。據央視，中共總書記習近平 31日下午，與阮富仲舉行會談，習近平表態要進一步發展中越關係、共建一帶一路，且「絕不讓任何勢力動搖我們發展的制度根基」。後者回應提及，越南 堅定奉行「一個中國政策」，不和台灣發展任何官方關係。

據央視，中越雙方一致表示，要秉持「十六字」方針和「四好」精神，鞏固傳統友誼，加強戰略溝通，增進政治互信，妥善管控分歧，推動新時代中越全面戰略合作夥伴關係不斷邁上新台階。

習近平在會見阮富仲時，首先介紹中共20大主要情況，強調要以「中國式現代化」推進中華民族偉大復興等，並指當前世界百年未有之大變局加速演進，世界進入新的動盪變革期，中國、越南等社會主義國家，立足本國實際、順應時代潮流，成功探索符合自身國情的現代化道路。

習近平強調，中越兩黨要堅持為人民謀幸福，為人類謀進步，全力推進社會主義現代化建設，絕不讓任何人干擾我們前進的步伐，絕不讓任何勢力動搖我們發展的度根基。

對於進一步發展中越關係，習近平指稱，對於社會主義事業和中越關係而言，堅持正確政治方向是第一位。他表示，雙方要就雙邊關係重大問題交換意見、保持兩軍高層溝通和戰略對話，在醫療衛生、綠色發展、數位經濟、應對氣候變化等領域合作，深化新聞宣傳領域合作，為雙邊關係營造良好輿論氛圍等。

習近平還提到中方和東協高質量共建一帶一路。他表示，期待和越南攜手加快推進東亞區域經濟一體化，願和東協一道踐行真正的多邊主義，積極推動構建人類命運共同體。

據央視，阮富仲回應表示，越南高度珍視和重視與中國的關係，將發展對華友好合作，作為對外政策的頭等優先。

阮富仲還向習近平表示，越南堅定奉行「一個中國」政策，堅決反對任何形式的台獨分裂活動，不和台灣發展任何官方關係。越方不容許任何國家在越南建立軍事基地，不參加任何軍事聯盟，不使用武力對付任何國家，不聯合一國反對另一國。