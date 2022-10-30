攻擊裴洛西夫婿 施暴男子將被控謀殺未遂等重罪

襲擊保羅．裴洛西的嫌犯狄帕培(右)與極端主義和陰謀論者有牽連。圖為他2013年12月在舊金山市政廳前的一項活動中錄影。(美聯社)

昨天闖入聯邦眾院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）舊金山 寓所，用錘子敲打裴洛西夫婿保羅頭部、高喊「南西（裴洛西）在哪裡？」的男子，將被控以殺人未遂等重罪。

路透報導，裴洛西辦公室表示，82歲的保羅．裴洛西（Paul Pelosi）因顱骨骨折和右臂和雙手受傷接受手術 ，但醫生預計會完全康復。

事發當時82歲的裴洛西不在家中，但今天她已飛往舊金山陪伴夫婿，3輛據信屬於特殊維安小組的深色SUV與1輛市警局巡邏車停在收治保羅的祖克柏舊金山綜合醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital）外。

兩人的兒子小保羅（Paul Pelosi Jr.）也在院內陪伴，小保羅對記者說，父親「目前狀況還不錯」。

拜登總統今天在德拉瓦州對記者說，就他所知，保羅「好像好多了」，而這次攻擊似乎是「針對南西」。

警方公布當場被捕的男子是42歲的德帕佩（David Depape），但不願透露其施暴動機。

警長辦公室網路資料顯示，德帕佩涉及謀殺未遂、持致命武器攻擊、虐待長者、毆打、入室竊盜和其他重罪，預定將送往舊金山郡監獄。

檢方將在31日提出正式指控，預定11月1日移審。