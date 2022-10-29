我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／首爾10萬人萬聖節派對驚傳踩踏 50人心臟驟停

我們與槍的距離／2個血淋淋例子 擁槍沒讓亞裔更安全

影／首爾10萬人萬聖節派對驚傳踩踏 50人心臟驟停

編譯陳曉慈／即時報導
醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)
醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

一場舉辦在首爾梨泰院的萬聖節派對30日驚傳發生人踩人事件，約50人心臟驟停，消防人員已緊急前往做CPR搶救。

急救官方表示接到至少81通從梨泰院打來的通報說呼吸困難。

社群媒體上流傳的影片畫面顯示，急救人員正對躺在街上的多人實施心肺復甦術。

韓國消防局官員表示，據信大批人群在梨泰院市中心漢密爾頓酒店（Hamilton Hotel）附近的一條狹窄小巷內向前推進後，多人被推擠致死。漢密爾頓酒店是首爾的一個主要派對場所；目前來自全國各地的400多名急救人員，包括首爾幾乎所有的可用人員，都被派往事發現場救治傷員。當局並未立即公布具體死傷人數。

韓國當地媒體稍早報導，傳出一名身份不明的名人到訪梨泰院酒吧後，大批人群湧向該間酒吧，因而釀成意外。

南韓總統府發言人表示，總統尹錫悅已下令急救人員第一時間實施搶救與治療。

與此同時，南韓國務總理韓惪洙也下令急救人員務必將傷害降到最低。

首爾市府官員表示，首爾市長吳世勳正出訪歐洲，收到消息後已決定盡快趕回首爾。現場據稱湧入10萬人。

一場舉辦在首爾梨泰院的萬聖節派對30日驚傳發生人踩人事件，約50人心臟驟停，消防...
一場舉辦在首爾梨泰院的萬聖節派對30日驚傳發生人踩人事件，約50人心臟驟停，消防人員已緊急前往做CPR搶救。照片攝於28日。（Getty Images）

南韓 萬聖節

上一則

我們與槍的距離／熟記4個步驟 教孩子正面應對槍擊案

延伸閱讀

富邦基金慶萬聖節 獻愛人瑞中心和僑校

富邦基金慶萬聖節 獻愛人瑞中心和僑校
周末好去處／皇后區植物園萬聖節派對 活動多

周末好去處／皇后區植物園萬聖節派對 活動多
免費萬聖節街道派對　周一萬聖節當天在華埠舉行

免費萬聖節街道派對　周一萬聖節當天在華埠舉行
83歲金馬影后心臟驟停14秒 自曝「身體裝了小電池」

83歲金馬影后心臟驟停14秒 自曝「身體裝了小電池」

熱門新聞

圖為警方逮捕Nelson Peter Chia的畫面。（視頻截圖）

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

2022-10-28 20:19
消息人士透露，中國記憶體晶片大廠長江存儲，已要求數名擔任該公司核心技術職位的美籍員工離職。（本報系資料照片）

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

2022-10-24 00:59
眾院議長裴洛西及其丈夫保羅‧裴洛西。路透

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

2022-10-28 09:15
圖為加州首府沙加緬度市的待售民宅。(美聯社)

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

2022-10-26 02:30
習近平（前）23日帶領新一屆中共政治局常委進入記者會會場。（美聯社）

習家軍大勝 7常委亮相 李強接總理呼聲高

2022-10-23 02:30
近來西方國家都希望沙烏地阿拉伯提高石油產量，以壓低居高不下的油價。路透

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

2022-10-27 10:11

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
槍匪搬梯爬2樓洗劫逾30萬 紐約華裔母護3女飽受驚嚇

槍匪搬梯爬2樓洗劫逾30萬 紐約華裔母護3女飽受驚嚇
裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認
馮小剛疑全家「潤」美國 洛杉磯「穿拖鞋送客」豪宅曝

馮小剛疑全家「潤」美國 洛杉磯「穿拖鞋送客」豪宅曝