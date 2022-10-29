影／首爾10萬人萬聖節派對驚傳踩踏 50人心臟驟停

醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

一場舉辦在首爾梨泰院的萬聖節 派對30日驚傳發生人踩人事件，約50人心臟驟停，消防人員已緊急前往做CPR搶救。

急救官方表示接到至少81通從梨泰院打來的通報說呼吸困難。

社群媒體上流傳的影片畫面顯示，急救人員正對躺在街上的多人實施心肺復甦術。

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl — allkpop (@allkpop) 2022年10月29日

韓國消防局官員表示，據信大批人群在梨泰院市中心漢密爾頓酒店（Hamilton Hotel）附近的一條狹窄小巷內向前推進後，多人被推擠致死。漢密爾頓酒店是首爾的一個主要派對場所；目前來自全國各地的400多名急救人員，包括首爾幾乎所有的可用人員，都被派往事發現場救治傷員。當局並未立即公布具體死傷人數。

韓國當地媒體稍早報導，傳出一名身份不明的名人到訪梨泰院酒吧後，大批人群湧向該間酒吧，因而釀成意外。

南韓 總統府發言人表示，總統尹錫悅已下令急救人員第一時間實施搶救與治療。

與此同時，南韓國務總理韓惪洙也下令急救人員務必將傷害降到最低。