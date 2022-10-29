我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

中共20大後決策層大改組 戴琪：美中關係變化尚待觀望

編譯徐榆涵／即時報導
美國貿易代表戴琪28日表示，拜登政府正在觀望中共領導層改組將如何影響兩國之間的經濟關係，並將繼續捍衛美國利益。(路透)
美國貿易代表戴琪28日表示，拜登政府正在觀望中共領導層改組將如何影響兩國之間的經濟關係，並將繼續捍衛美國利益。(路透)

美國貿易代表戴琪28日表示，拜登政府正在觀望中共領導層改組將如何影響兩國之間的經濟關係，並將繼續捍衛美國利益。

彭博資訊報導，戴琪受訪時表示，「我認為這真的是『觀望』和『待定』。」「這是每個人現在都在問的問題，不僅僅是關於貿易，而是整個關係。」

戴琪說，在接下來的四個月裡，將繼續與中共現任副總理劉鶴接觸。戴琪補充說，目前尚不清楚中國國家主席習近平將任命誰來接任這一職務，而且這種變化要到明年3月份全國人民代表大會才會發生。

雖然白宮針對北京加強對經濟控制做好了準備，但戴琪並不排除其它可能性。她說，隨著一個國家經歷政府過渡，「沒有什麼是註定的」。

她表示，「我們已經為加倍下注、改革沒有動靜的情況做好了準備」。美國也意識到，還必須「為可能會讓你感到驚訝的決定做好準備」，並補充說，這一天「可能不會很快到來」。

戴琪強調，拜登政府的重點是負責任地管理兩國關係，美方希望中方在對經濟進行重組時，能盡自己的一份力量。稱「我們必須更加堅定捍衛我們的利益，直到中方和北京決定是時候進行結構性改革，讓他們的制度更接近我們的制度」。

戴琪 拜登 北京

上一則

歹徒闖入裴洛西金山住家 夫頭遭鐵錘重擊

下一則

歐巴馬助選第1站 喬州拉票：我們要選出好人

延伸閱讀

賓州「代理人戰場」？拜登偕歐巴馬造勢 與川普打對台

賓州「代理人戰場」？拜登偕歐巴馬造勢 與川普打對台
拜登將赴G20峰會 無意會普亭 外界關注拜習會

拜登將赴G20峰會 無意會普亭 外界關注拜習會
拜登簽降低通膨法 降藥價補貼保費

拜登簽降低通膨法 降藥價補貼保費
拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

熱門新聞

圖為警方逮捕Nelson Peter Chia的畫面。（視頻截圖）

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

2022-10-28 20:19
本周三(19日)的西雅圖，空氣質量因山火影響，測得為全球最差的城市。(美聯社)

快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首

2022-10-21 16:02
消息人士透露，中國記憶體晶片大廠長江存儲，已要求數名擔任該公司核心技術職位的美籍員工離職。（本報系資料照片）

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

2022-10-24 00:59
眾院議長裴洛西及其丈夫保羅‧裴洛西。路透

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

2022-10-28 09:15
圖為加州首府沙加緬度市的待售民宅。(美聯社)

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

2022-10-26 02:30
習近平（前）23日帶領新一屆中共政治局常委進入記者會會場。（美聯社）

習家軍大勝 7常委亮相 李強接總理呼聲高

2022-10-23 02:30

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫
裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認