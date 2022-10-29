中共20大後決策層大改組 戴琪：美中關係變化尚待觀望

美國貿易代表戴琪28日表示，拜登政府正在觀望中共領導層改組將如何影響兩國之間的經濟關係，並將繼續捍衛美國利益。(路透)

美國貿易代表戴琪 28日表示，拜登 政府正在觀望中共領導層改組將如何影響兩國之間的經濟關係，並將繼續捍衛美國利益。

彭博資訊報導，戴琪受訪時表示，「我認為這真的是『觀望』和『待定』。」「這是每個人現在都在問的問題，不僅僅是關於貿易，而是整個關係。」

戴琪說，在接下來的四個月裡，將繼續與中共現任副總理劉鶴接觸。戴琪補充說，目前尚不清楚中國國家主席習近平將任命誰來接任這一職務，而且這種變化要到明年3月份全國人民代表大會才會發生。

雖然白宮針對北京 加強對經濟控制做好了準備，但戴琪並不排除其它可能性。她說，隨著一個國家經歷政府過渡，「沒有什麼是註定的」。

她表示，「我們已經為加倍下注、改革沒有動靜的情況做好了準備」。美國也意識到，還必須「為可能會讓你感到驚訝的決定做好準備」，並補充說，這一天「可能不會很快到來」。

戴琪強調，拜登政府的重點是負責任地管理兩國關係，美方希望中方在對經濟進行重組時，能盡自己的一份力量。稱「我們必須更加堅定捍衛我們的利益，直到中方和北京決定是時候進行結構性改革，讓他們的制度更接近我們的制度」。