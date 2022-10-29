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拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

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拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

中央社／華盛頓28日即時報導
白宮28日表示，拜登總統（右）將於11月11日前往北非國家埃及出席聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27），賀錦麗副總統（左）也將接續出訪。圖為兩人28日出席民主黨在費城的競選活動。（Getty Images）
白宮28日表示，拜登總統（右）將於11月11日前往北非國家埃及出席聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27），賀錦麗副總統（左）也將接續出訪。圖為兩人28日出席民主黨在費城的競選活動。（Getty Images）

白宮今天表示，拜登總統將於11月11日前往北非國家埃及出席聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27），屆時他將呼籲世界在這「具決定性的10年內」採取行動。

白宮透過聲明表示，拜登接著將從11月12日到13日前往柬埔寨參與年度美國與東南亞國家協會（ASEAN）峰會和東亞高峰會（East Asia Summit）。白宮還說，拜登接下來將於11月13日到16日造訪印尼，出席主要經濟體20國集團（G20）的領袖峰會。

路透報導，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）本月26日在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）會晤拜登時，率先透露拜登即將出訪埃及。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，拜登將藉COP27「在美國已經開展的重要工作基礎上再接再厲，促進全球氣候奮戰，幫助最弱勢群體建立因應氣候衝擊的韌性」。

尚皮耶指出，拜登將在柬埔寨重申美方對東南亞恆久的承諾，同時強調美國與東協合作以確保區域安全繁榮的重要性。

白宮表示，拜登在印尼峇里島（Bali）將與G20夥伴合作解決種種關鍵挑戰，像是氣候變遷、俄烏戰爭帶來包括能源和糧食安全等全球影響，以及其他對全球經濟復甦具重要性的各種優先要務。

白宮說，在拜登出訪後，副總統賀錦麗（Kamala Harris）也會前往亞洲和北非。

賀錦麗將前往泰國曼谷出席11月18日到19日舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議，強調華府對印太地區經濟合作的承諾。

白宮指出，賀錦麗也將前往菲律賓馬尼拉，屆時將會見政府領袖和民間社會代表。

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