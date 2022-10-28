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美學者哈斯：台應發展不對稱武力、減低對中經濟依賴

記者廖士鋒／即時報導
美國外交關係協會主席哈斯（Richard Haass）28日視訊出席台北的國際研討會，指出要透過威嚇，讓中國看到要付出更大代價，也許會改變立場跟態度。（記者廖士鋒／攝影）
美國外交關係協會主席哈斯（Richard Haass）28日視訊出席台北的國際研討會，指出要透過威嚇，讓中國看到要付出更大代價，也許會改變立場跟態度。（記者廖士鋒／攝影）

台灣如何因應中國的統一目標，除了兩岸之外，還涉及美中台等多種關係。對此，美國外交關係協會主席哈斯（Richard Haass）重申「戰略清晰」主張，並建議台灣應發展不對稱戰力、減低對中國的經濟依賴，也強調台美日挑戰是未來提升軍力「威嚇」中國。

哈斯28日上午視訊出席陸委會辦理的中共權力變遷及治理趨勢國際研討會，期間重申他近期多次公開表達美國應該對台「戰略清晰」的立場，並建議台灣，應該在軍事上發展飛彈等不對稱戰力、在經濟上則須減少對中國的經濟依賴。

他指出，要非常密切觀察跟中國經濟關係規模，在哪些不同產業有非常依賴狀況，進入市場或者從中國進口，這會影響到經濟，必須採取步驟減少脆弱性。他舉例稱，歐洲對於俄羅斯能源依賴性，原以為這可以約束俄羅斯，但並非如願，「反而讓俄羅斯發揮這種互賴的影響力」。

哈斯強調，若是對中國依賴「會讓我們綁手綁腳，要降低對中國經濟依賴，不管是出口或者進口」。至於降低經濟依賴是不是要像瓦解蘇聯一樣瓦解中國？哈斯則指出，不認為外交政策就是要促成中國轉型，「我不認為這是務實目標」。

他認為，適當的外交政策目標，是去影響中國對外行為、希望更有建設性，也能夠讓中國不會採取破壞穩定作為，「比方像烏克蘭情況，我們顯然是成功的，讓中國不直接提供軍援給俄羅斯」。但他也強調，「我們的外交政策其實能夠影響的就是其他國家的外交政策而已」。

針對淡江大學榮譽教授趙春山提問對於兩岸統一，美國立場如何？及針對九二共識，美國認為是有幫助的嗎？哈斯則回應稱，「我們並沒有明確該怎麼樣的立場，但希望是雙方自願的，是雙方要決定的，但是不要強迫，必須是自願雙方」；至於九二共識，他表示這是作為兩岸溝通基礎，「我們在這方面也沒有立場，也認為應該是兩岸雙方決定是不是用這個去做溝通基礎，端看兩方決定」。

另外中華民國高等政策研究協會秘書長楊念祖問及，中共二十大報告指出必要時要使用武力。哈斯則回應，不知道中國是不是有具體時間表，「我仔細聽他們說的跟做的，看起來耐性越來越不足，軍力也不斷擴張，雙方和平進行統一，機率越來越小」。他稱需要使用的是「威嚇」，即台灣、美國、日本的挑戰是如何運用未來幾年提升軍事力量、做好準備，「如果這些挑戰讓中國看到他要付出代價更大，也許會改變立場跟態度」。

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