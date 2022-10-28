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研究報告：全球96%人口對氣候暖化有感

中央社巴黎27日綜合外電報導
圖：pixabay
圖：pixabay

研究人員指出，全球大約76億人口無論是否了解箇中原因，過去12個月都感受到地球暖化對氣溫造成了影響。這個人數占全人類96%。

法新社報導，根據氣候科學智庫「氣候中心」（Climate Centra）以同行評審方式撰寫的報告，有些地區在這方面的感覺遠較其他地區強烈且頻繁。

在熱帶地區以及四周被吸熱海洋環抱的小島上，人們受到人為氣溫上升不成比例的影響，儘管這些地區的居民對氣溫上升幾乎沒發揮任何推波助瀾作用。

研究人員在今天發表的這份報告中指出，他們在2021年9月到2022年10月之間進行分析的1021座城市中，以南太平洋的薩摩亞和帛琉2國首都所受氣候影響最為明顯。

這些城市氣溫上升的可能性與全球暖化從未發生的假想世界相較，通常高出4到5倍。

至於所受影響最大的大城市則包括奈及利亞拉哥斯（Lagos）、墨西哥市和新加坡，這些地方人為的高溫使數百萬居民的健康風險增加。

氣候中心首席科學家史特勞斯（Ben Strauss）領導下的研究人員，設法找出一種方法來縮小全球性暖化與人們日常經驗之間的落差。

史特勞斯告訴記者：「診斷氣候的影響使大家了解，日常經驗就是氣候變遷的徵兆。它代表一個信號，顯示我們必須進行調整。」

暖化 新加坡 氣候變遷

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