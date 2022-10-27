俄要安理會查美在烏克蘭軍事生物活動 美烏駁斥

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德27日在安理會上駁斥俄羅斯政府提出美國在烏克蘭領土從事軍事生物活動的指控。（歐新社）

俄羅斯 外交部今天表示，俄國已向聯合國 安全理事會申訴，要求國際調查美國在烏克蘭 的「軍事生物活動」。

法新社報導，烏克蘭和美國駐聯合國代表隨後雙雙駁斥各種暗指華府在烏克蘭發展生物武器的指控。

根據俄羅斯外交部聲明：「俄羅斯聯邦別無選擇，只能向聯合國安理會主席提出申訴，以對『美國在烏克蘭的軍事生物活動』展開國際調查。」

外交部表示：「（在烏克蘭）特別軍事行動期間，有證據和資料清楚顯示美國在烏克蘭領土從事軍事生物活動的真實性質。」

俄國向安理會申訴時提交一項決議草案，並彙編一份文件，法新社記者看到這份文件長達310頁。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）今天在安理會駁斥這些說法。她說：「我們都知道這些說法純屬捏造，沒有一絲證據。」她還說：「然而，我必須藉此機會澄清事實。烏克蘭沒有生物武器計畫，美國沒有生物武器計畫。」

烏克蘭駐聯合國副大使哈約維申（Khrystyna Hayovyshyn）也說，烏克蘭「從未單獨或與其他人一起發展、製造或儲存過生物武器或化學武器」。她還說：「我國並沒有生物武器研發和製造相關基礎設施。俄羅斯早已多次提出這個挑釁的問題。」

烏克蘭展開攻勢後不久，俄羅斯隨即指控美國資助有關生物武器發展的研究。

聯合國裁軍事務副高級代表艾伯（Adedeji Ebo）今天重申，聯合國不知道這類計畫。艾伯告訴安理會：「正如高級代表中滿泉（Izumi Nakamitsu）今年3月和5月向安理會報告的那樣，聯合國不知道任何這類生物武器計畫，今天仍然如此。」

艾伯也指出，聯合國未獲授權去調查這些說法，也沒有這樣的技術能力。

美國總統拜登3月表示，美國在歐洲沒有化學武器和生物武器。

俄羅斯先前也曾指控美國在另一個前蘇聯加盟共和國喬治亞的實驗室秘密進行生物實驗。喬治亞與烏克蘭一樣尋求加入北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）。