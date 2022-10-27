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拜登：美國晶片法 讓習近平「有點擔心」

編譯林奇賢／即時報導
拜登總統表示，美國強化本土的晶片生產，已讓中國領導人習近平表達擔憂。（美聯社）
拜登總統表示，美國強化本土的晶片生產，已讓中國領導人習近平表達擔憂。（美聯社）

拜登總統表示，美國強化本土的晶片生產，已讓中國領導人習近平表達擔憂，而且也有助降低美國消費者買車、替換洗衣機及買手機等成本。

彭博資訊報導，拜登27日在紐約州雪城（Syracuse）發表演說，吹捧自己在8月簽署為法律的晶片與科學法，「我曾聽到習近平說他對此有些擔心」，這項法律將幫助美國在晶片製造領域「與其他國家競爭時占上風」。

美光正計畫在紐約投資1000億元設廠，以提高晶片產量，拜登在廠址發表演說宣揚就業成長和經濟政績，參院多數黨領袖舒默等國會議員和政府官員也都參與這場活動。

拜登說：「由於這個由我簽署、查克（舒默的名字）設計並提出的新法律，我們在正扭轉局面。」他說，單是美光的投資案，就將「提高美國的全球記憶體晶片和產量占比提高500%」。美國政府正採取行動，降低對亞洲供應商的依賴，並限制中國取得晶片製造技術的管道。

由於民眾認為政府對抗通膨的行動還不夠，美國政府也尋求反駁這種看法。拜登說，在美國製造晶片，將降低美國消費者的成本。美國會期中選舉將在不到兩周後舉行，民調顯示，物價上揚是選民最關切的事情。

拜登說：「在美國製造這些晶片，對想買車、換洗衣機、取得新手機的家庭來說，能幫助降低成本。」

另外，拜登在接受NewsNation訪談表示，即便高通膨侵蝕民眾的購買力，有些美國人「過得比以前更好」，原因是在他任內達成薪資上漲、強勁就業成長。

晶片 拜登 就業

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