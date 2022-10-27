美商務部官員：盟國即將限晶片製造設備出口中國

根據商務部副部長艾斯特維茲，美國即將與盟國達成協議，他們將加入限制晶片製造設備出口中國。（路透）

華盛郵郵報報導，幾周前，在美國對中國實施迄今最嚴格技術出口限制的幾周後，負責監督這些限制的美國商務部 副部長艾斯特維茲（Alan Estevez）表示，相關措施可能很快會變得更嚴厲，他的團隊正尋求盟國支持，並考慮限制其他類型的技術。彭博也引述他的話報導，近期會與盟國達成協議，限制晶片 製造設備出口給中國。

艾斯特維茲周四在一場新美國安全中心（CNAS）的活動上說，美國的目標不是造成「中國的經濟毀滅」或貿易全面脫鉤，但拜登 政府「尚未結束」，還在考慮管制額外的技術出口。

他說：「一直有人問我『什麼時候完成對中國的檢討？』中國人改變作為時，就結束了。我們要繼續留意的不僅是半導體，還有中國人用來威脅美國與盟國的其他領域。」他關注的可能實施額外出口管制的領域，包括量子運算、生物技術和人工智慧。

他說：「還沒完。 其他技術還有其他事要做。隨著技術發展，我們會堅持下去。」

10月7日宣布的新法規限制了向中國銷售先進雷腦晶片和製造這些晶片所需要的設備。艾斯特維茲表示，政府即將讓盟友加入限制措施，這會進一步切斷中國獲取西方技術的機會。

商務部官員一直表示，他們正努力協調與其他國家共同進行出口管制，如果盟國不加入美國，時間一久，美國的法規會失去效力。

艾斯特維茲指出：「不只是我，國家安全顧問、商務部長全都在打電話，努力推動。我們預期近期內達成協議。」他說，管制措施多邊化是「正在進行的工作」。

美國政府的已在規模達5500億元的晶片業掀起風波。應用材料、柯林研發和柯磊等美國晶片設備供應商已停止員工與中國頂尖記憶體晶片生產商的合作，並暗示銷售將因此受衝擊。但非美國的公司比起美國同業，與中國做生意時有較大的自由度。

艾斯特維茲表示，他的工作是保護國安，不計貿易衝擊。還沒有美國科技主管向他抱怨。他說：「沒人告訴我，『這會毀了我的生意，你們怎麼可以以國安之名這樣做？』事實上，大部分會說，『我們是美國好公民，我們理解。」