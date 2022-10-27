我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈公布國防戰略 指中國為最大威脅

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

美商務部官員：盟國即將限晶片製造設備出口中國

編譯季晶晶／即時報導
根據商務部副部長艾斯特維茲，美國即將與盟國達成協議，他們將加入限制晶片製造設備出口中國。（路透）
根據商務部副部長艾斯特維茲，美國即將與盟國達成協議，他們將加入限制晶片製造設備出口中國。（路透）

華盛郵郵報報導，幾周前，在美國對中國實施迄今最嚴格技術出口限制的幾周後，負責監督這些限制的美國商務部副部長艾斯特維茲（Alan Estevez）表示，相關措施可能很快會變得更嚴厲，他的團隊正尋求盟國支持，並考慮限制其他類型的技術。彭博也引述他的話報導，近期會與盟國達成協議，限制晶片製造設備出口給中國。

艾斯特維茲周四在一場新美國安全中心（CNAS）的活動上說，美國的目標不是造成「中國的經濟毀滅」或貿易全面脫鉤，但拜登政府「尚未結束」，還在考慮管制額外的技術出口。

他說：「一直有人問我『什麼時候完成對中國的檢討？』中國人改變作為時，就結束了。我們要繼續留意的不僅是半導體，還有中國人用來威脅美國與盟國的其他領域。」他關注的可能實施額外出口管制的領域，包括量子運算、生物技術和人工智慧。

他說：「還沒完。 其他技術還有其他事要做。隨著技術發展，我們會堅持下去。」

10月7日宣布的新法規限制了向中國銷售先進雷腦晶片和製造這些晶片所需要的設備。艾斯特維茲表示，政府即將讓盟友加入限制措施，這會進一步切斷中國獲取西方技術的機會。

商務部官員一直表示，他們正努力協調與其他國家共同進行出口管制，如果盟國不加入美國，時間一久，美國的法規會失去效力。

艾斯特維茲指出：「不只是我，國家安全顧問、商務部長全都在打電話，努力推動。我們預期近期內達成協議。」他說，管制措施多邊化是「正在進行的工作」。

美國政府的已在規模達5500億元的晶片業掀起風波。應用材料、柯林研發和柯磊等美國晶片設備供應商已停止員工與中國頂尖記憶體晶片生產商的合作，並暗示銷售將因此受衝擊。但非美國的公司比起美國同業，與中國做生意時有較大的自由度。

艾斯特維茲表示，他的工作是保護國安，不計貿易衝擊。還沒有美國科技主管向他抱怨。他說：「沒人告訴我，『這會毀了我的生意，你們怎麼可以以國安之名這樣做？』事實上，大部分會說，『我們是美國好公民，我們理解。」

晶片 商務部 拜登

上一則

五角大廈公布國防戰略 指中國為最大威脅

下一則

拜登：美國晶片法 讓習近平「有點擔心」

延伸閱讀

五角大廈公布國防戰略 指中國為最大威脅

五角大廈公布國防戰略 指中國為最大威脅
美國第3季GDP成長2.6% 高於預估

美國第3季GDP成長2.6% 高於預估
中國「AI晶片第一股」寒武紀 虧損止不住

中國「AI晶片第一股」寒武紀 虧損止不住
SK海力士：記憶體市況惡化

SK海力士：記憶體市況惡化

熱門新聞

本周三(19日)的西雅圖，空氣質量因山火影響，測得為全球最差的城市。(美聯社)

快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首

2022-10-21 16:02
消息人士透露，中國記憶體晶片大廠長江存儲，已要求數名擔任該公司核心技術職位的美籍員工離職。（本報系資料照片）

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

2022-10-24 00:59
圖為加州首府沙加緬度市的待售民宅。(美聯社)

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

2022-10-26 02:30
習近平（前）23日帶領新一屆中共政治局常委進入記者會會場。（美聯社）

習家軍大勝 7常委亮相 李強接總理呼聲高

2022-10-23 02:30
習近平若放鬆管制，應能緩解民怨，但他是否有這個意願，目前仍不確定。（美聯社）

路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感

2022-10-23 07:33
中共20大閉幕，新選出的中央委員會幾乎全部是「習家軍」，習近平在黨內的權力定於一尊。(美聯社)

中共20大打破6潛規則 「山頭」只剩習近平

2022-10-23 12:58

超人氣

更多 >
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題
持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生
封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議
談紐約治安 霍楚脫口：我不懂你為何覺得這很重要

談紐約治安 霍楚脫口：我不懂你為何覺得這很重要