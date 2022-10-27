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嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

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嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

編譯簡國帆／綜合外電
近來西方國家都希望沙烏地阿拉伯提高石油產量，以壓低居高不下的油價。路透
近來西方國家都希望沙烏地阿拉伯提高石油產量，以壓低居高不下的油價。路透

雖然西方國家都希望沙烏地阿拉伯提高石油產量，以壓低居高不下的油價，但沙國官員在被稱為「沙漠達沃斯」的國際投資研討會上，向西方國家表明：請自己擴大投資，解決你們的能源問題。

華爾街日報報導，沙國和美國已因石油產量而出現外交爭端，沙國則利用舉行「未來投資倡議」，集結全球投資人與各國政商領袖的機會，表達利雅德的觀點。美國並未派遣高層官員參與這場論壇。

沙國高層官員警告，世界對化石燃料產量的投資，不足以抵禦俄烏戰爭相關的另一場能源危機，導致今年冬季易受震撼衝擊，在某些時候，西方政府的作為還讓事態惡化。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）執行長納瑟（Amin Nasser）批評，各國執行全球去碳化的政策，太過重視投資再生能源，幫助其他國家從煤炭過渡到更乾淨燃料的投資卻不足，「我們是從西方的觀點看事情，世界其他地區都必須適應，不，不該是這樣的」。

一天前，沙國能源部長阿布都阿濟茲親王（Abdulaziz bin Salman）也批評西方政府釋出上億桶戰略儲油，只為了壓抑因俄烏戰爭而上漲的油價，「流失戰略儲油可能會在未來幾個月造成痛苦」。

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）本月稍早決議每日減產200萬桶原油，帶動國際油價走高，已觸怒拜登政府，而沙國和俄羅斯是這個集團的重要決策者。

沙國官員已表示，美國高漲的汽油價格，不純然是國際油價所致，還有缺乏煉油能。在新冠疫情爆發之前，美國煉油廠就已減少每日80萬桶的煉油產能，拜登政府已試圖敦促美國石油業增產燃料，但現有的煉油廠產能接近上限，沒多少行動能縮減供應缺口。

國際能源總署（IEA）的數據顯示，今年全球能源投資預料將增加8%，多數成長來自再生能源，但石油和天然氣的支出大多下滑，今年花在傳統燃料的支出多於2019年者，預料只有中東的國營石油公司。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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