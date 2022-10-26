又迷糊？拜登排燈節活動賀蘇納克當上英相 卻念錯名字

美國總統拜登，攝於24日。（美聯社）

美國總統拜登 24日晚上祝賀英國 首相蘇納克（Rishi Sunak）當上保守黨黨魁時，卻把他的名字發音念錯，變成了「拉希．蘇努克」（Rashid Sanook）。

POLITICO Europe報導，蘇納克是英國第一位英籍亞裔 首相，也是首位擔綱此職務的印度教徒。拜登當時在華府出席慶祝排燈節（Diwali）開始的活動，並在與會者的歡呼聲中表示，「就在今天，我們收到了新聞，拉希…拉希．蘇努克現在是首相了。就像我兄弟說的，『真不敢相信』（Go figure），還是保守黨呢」。

在一陣笑聲中，拜登讚揚蘇納克當上首相「相當驚人、突破性的里程碑」，接著連講兩次「這很重要」。

雖然拜登在現場轉播影像明顯講錯了蘇納克姓名的發音，如BBC上的字幕與白宮逐字稿則放上正確拼法，但英國各界還是注意到了這件事，像演員馬斯登（Matthew Marsden）就推文「誰是拉希．蘇努克？」。電視評論員布魯克斯則推文「恭喜拉希．蘇努克，白癡（idiot）」，並附上捂臉的表情符號。

ITV新聞政治記者卡恩（Shehab Khan）則推文，「蘇納克首相今晚通過電話跟拜登總統講話，不清楚他是否再次稱他為拉希．蘇努克」。

來源：聯合影音網