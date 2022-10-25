聖路易校園槍案 兇手攜600發子彈：大規模殺人完美風暴

19歲兇嫌哈里斯被指預謀行凶。(取自推特)

聖路易市警方25日持續調查前一天發生的中央視覺暨表演藝術高中槍擊 事件，並公布更多令人震驚的案情細節；偵查發現，兇手使用的是一支類似AR-15的半自動步槍，同時還攜帶600多發子彈；行凶時身上還放了張字條，稱是「大規模殺人槍手的完美風暴 」。

聖路易市警局局長沙克(Michael Sack)在記者會上透露，19歲的兇手哈里斯(Orlando Harris)去年才從該校畢業；警方在兇手身上發現一張他手寫的字條，說明行凶動機。哈里斯說他自己沒有朋友、沒有家人、沒有女友，而且終其一生都被孤立。

這起悲劇造成二死七傷，兩名遇害者分別是61歲的體育教師琴‧庫茲卡(Jean Kuczka)，和15歲的十年級女學生雅麗珊迪亞·貝爾(Alexzandria Bell)。

沙克指出，哈里斯除了攜帶一把外形像是AR-15的長槍，還有超過600發子彈，有些彈匣綁在胸前，有些裝在袋子裡，其餘則藏在樓梯間。「情況有可能變得更糟，」沙克說。

當時在現場的許多人也都表示聽見哈里斯在走廊大喊：「你們都得死。」

另一方面，遇害者家屬和該校師生則沉浸在悲傷和哀悼中。

「我媽愛小孩，」庫茲卡的女兒艾比(Abbey Kuczka)告訴聖路易郵報記者，「她愛她的學生，我知道她的學生也把她當作母親一般喜歡她。」艾比說槍手衝進庫茲卡的教室，她用身體擋住學生，結果遭到殺害。

15歲的雅麗珊迪亞外相、活潑、喜歡跳舞，是舞蹈校隊的一員，更是父母的心頭肉。「無論我有什麼感受，我都可以跟她訴說，然後她會讓一切好轉，」雅麗珊迪亞的父親安德烈告訴KSDK電視台，「那就是我的寶貝。」

受傷的學生年齡都在15和16歲之間，情況穩定。其中四人受到槍傷或擦傷；另外三人則是在跳樓逃生時受傷或腳踝摔斷。

中央視覺暨表演藝術高中位於聖路易南區，校舍是一棟三層樓建築，七個出入口全部從內部上鎖，並且有警衛駐守；當天上午一名警衛發現哈里斯攜帶槍械企圖闖入校舍，立即通知校方報警。

沙克拒絕透露哈里斯後來究竟是如何進入教學大樓，以免有人有樣學樣；警方紀錄顯示，911熱線在上午9時11分接到報案電話；大批員警在15分趕到現場，其中還包括多名休班員警穿著便裝趕來。

9時23分，員警在三樓一間教室內發現哈里斯，前面堆滿了障礙物。哈里斯朝警察 開槍，警方立刻回擊並破門而入。25分，哈里斯將槍口對準警察，員警先發制人連開數槍；9時32分，哈里斯被制伏。

後來警方搜索現場發現，雅麗珊迪亞倒臥在走廊，當場死亡；庫茲卡在教室中被找到時還有生命跡象，但送醫後不治。