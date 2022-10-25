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前防長卡特逝世 曾訪台灣支持強勁美台關係

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前防長卡特逝世 曾訪台灣支持強勁美台關係

中央社華盛頓25日綜合外電報導
前國防部長卡特（Ashton Carter）的家人表示，卡特已經逝世，享壽68歲。Getty Images
前國防部長卡特（Ashton Carter）的家人表示，卡特已經逝世，享壽68歲。Getty Images

國防部長卡特（Ashton Carter）的家人表示，卡特已經逝世，享壽68歲。卡特在歐巴馬政府時期擔任防長，卸任後2018年曾訪台灣，期間強調支持強勁的美台關係。

法新社報導，卡特的家人發表聲明指出：「前國防部長卡特的家人深感悲痛，卡特在突發心臟不適後於週一晚間在波士頓逝世。」

卡特家人聲明提及：「他是位受鍾愛的丈夫、父親、導師及朋友。所有認識他的人都會對他突然逝世感到悲傷。」

卡特在2015至2017年間擔任國防部長，當時適逢對伊斯蘭國（IS）戰爭的高峰期。伊斯蘭國當年失去了在伊拉克及敘利亞奪取的大片領土，美國所領導國際聯盟支持的當地部隊奪回這些失地。

他還監管美國軍方的廣泛變革，包括向女性開放戰鬥職位，以及解除跨性別人士不得從軍服役的禁令，讓他們可以公開身分光明正大為國效力，

在離開五角大廈後，卡特成為哈佛大學甘迺迪政府學院 （John F. Kennedy School of Government）貝爾佛科學暨國際關係研究中心（Belfer Center for Science and International Affairs）主任。

卡特曾經訪問台灣多次，2018年訪台期間出席「凱達格蘭論壇：2018亞太安全對話」。他當時向媒體表示，他支持美國傳統的政策，包括履行台灣關係法以及美國與台灣強勁、非官方的關係，包括在軍事方面的關係。

卡特當時還說，他支持廣泛的美國印太戰略，也就是一個包容性的網絡，包含以規則、原則為基礎而非脅迫（coercion）來追求安全的國家。這將確保印太地區的穩定與繁榮，台灣也在這個網絡之內。

總統蔡英文當年會見卡特時表示，感謝美國跟理念相近國家，在這段艱困的時間給台灣的支持，期待卡特繼續給台灣最大的支持，也希望十年後的印太區域會比現在更自由、穩定、繁榮。

國防部 五角大廈 哈佛大學

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