前防長卡特逝世 曾訪台灣支持強勁美台關係

前國防部 長卡特(Ashton Carter)的家人表示,卡特已經逝世,享壽68歲。卡特在歐巴馬政府時期擔任防長,卸任後2018年曾訪台灣,期間強調支持強勁的美台關係。

法新社報導,卡特的家人發表聲明指出:「前國防部長卡特的家人深感悲痛,卡特在突發心臟不適後於週一晚間在波士頓逝世。」

卡特家人聲明提及:「他是位受鍾愛的丈夫、父親、導師及朋友。所有認識他的人都會對他突然逝世感到悲傷。」

卡特在2015至2017年間擔任國防部長,當時適逢對伊斯蘭國(IS)戰爭的高峰期。伊斯蘭國當年失去了在伊拉克及敘利亞奪取的大片領土,美國所領導國際聯盟支持的當地部隊奪回這些失地。

他還監管美國軍方的廣泛變革,包括向女性開放戰鬥職位,以及解除跨性別人士不得從軍服役的禁令,讓他們可以公開身分光明正大為國效力,

在離開五角大廈 後,卡特成為哈佛大學 甘迺迪政府學院 (John F. Kennedy School of Government)貝爾佛科學暨國際關係研究中心(Belfer Center for Science and International Affairs)主任。

卡特曾經訪問台灣多次,2018年訪台期間出席「凱達格蘭論壇:2018亞太安全對話」。他當時向媒體表示,他支持美國傳統的政策,包括履行台灣關係法以及美國與台灣強勁、非官方的關係,包括在軍事方面的關係。

卡特當時還說,他支持廣泛的美國印太戰略,也就是一個包容性的網絡,包含以規則、原則為基礎而非脅迫(coercion)來追求安全的國家。這將確保印太地區的穩定與繁榮,台灣也在這個網絡之內。

總統蔡英文當年會見卡特時表示,感謝美國跟理念相近國家,在這段艱困的時間給台灣的支持,期待卡特繼續給台灣最大的支持,也希望十年後的印太區域會比現在更自由、穩定、繁榮。