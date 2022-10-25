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國際能源總署：世界首次陷入真正全球能源危機

中央社新加坡25日綜合外電報導
全球液化天然氣巿場緊俏和主要產油國減產，使世界陷入「第一次真正的全球能源危機」。（美聯社）
全球液化天然氣巿場緊俏和主要產油國減產，使世界陷入「第一次真正的全球能源危機」。（美聯社）

國際能源總署執行董事比羅爾今天指出，全球液化天然氣巿場緊俏和主要產油國減產，使世界陷入「第一次真正的全球能源危機」。

路透報導，國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）在新加坡國際能源週（Singapore International Energy Week）活動中表示，烏克蘭危機導致歐洲液化天然氣（LNG）進口增加、中國的LNG需求也可能回升，將使市場更加緊俏，但明年只會有200億立方公尺的LNG新產能進入市場。

比羅爾表示，與此同時，石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）近日決定每天減產200萬桶原油是個「危險」決策，因為IEA預估今年全球石油需求成長為接近每日200萬桶。

他說：「在全球數個經濟體瀕臨衰退之際，（這個決定）尤其危險。如果我們談到全球衰退…我覺得這項決定真的很不幸。」

包括石油、天然氣和煤炭等多種能源的全球價格飆漲，讓消費者因應糧食和服務通膨飆升之際屋漏偏逢連夜雨。能源價格高漲和當局可能採取配給措施，在北半球冬季將至的此刻讓歐洲消費者身陷潛在危機之中。

比羅爾說，儘管多少會受到打擊，但如果天氣維持溫和，歐洲或許可以度過這個寒冬。

「除非冬季極度寒冷而且漫長、除非又重演什麼意外，例如北溪天然氣管線（Nord Stream）爆炸，否則歐洲應該可以在經濟和社會受到些許傷害的情況下度過這個冬季。」

比羅爾同時表示，2023年每天石油消費預期將增長170萬桶，因此舉世仍然需要俄羅斯石油才能滿足需求。

七大工業國集團（G7）已經提出一套讓新興國家可以較低價格對俄羅斯購油的機制，藉以在烏克蘭戰爭期間遏制莫斯科的售油收益。

比羅爾表示，相關計畫仍有諸多細節等待敲定，而且也需要主要石油進口國同意。

美國財政部官員上週告訴路透，如果莫斯科試圖不予理會，高達8、9成俄羅斯石油將繞開價格上限機制在外繼續流動，這個估計的比例算是合理。

比羅爾說：「我認為這是好事，因為世界此刻仍然需要俄羅斯石油流入巿場。80%到90%很理想，就滿足需求而言堪稱令人鼓舞的比例。」

石油 俄羅斯 天然氣

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