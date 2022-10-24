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蘇納克接英相 拜登讚開創性 印度歐盟盼加強合作

中央社華盛頓/新德里/布魯塞爾24日綜合外電
美國總統拜登。（歐新社）
美國總統拜登。（歐新社）

蘇納克今天在無人競爭情況下成為保守黨魁，將成為英國首位非白人首相，美國總統拜登稱此為「具開創性」里程碑，印度與歐盟則盼英國能強化與他們的合作。

法新社報導，拜登在美國白宮為印度排燈節（Diwali）辦的慶祝活動上，針對蘇納克（Rishi Sunak）贏得保守黨黨魁一事說：「這令人感到驚喜，是個具開創性的里程碑，這十分重要。」

白宮表示，拜登依循外交禮節，會等到蘇納克25日覲見英國國王查爾斯三世（King Charles III）、獲任命籌組內閣之後，再致電正式向這位有印度血統的領袖道賀。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說：「拜登期待能在未來幾天內與蘇納克談話，延續美英兩國的密切合作。」

另一方面，印度總理莫迪（Narendra Modi）亦祝賀蘇納克贏得黨魁之爭、即將成為下一任英國首相。

42歲的蘇納克是英國首位亞裔首相，他的妻子阿克莎塔．莫西（Akshata Murty）是IT業巨頭印福思科技公司（Infosys）共同創辦人納拉雅納．莫西（Narayana Murthy）的女兒。

莫迪在社群網站推特（Twitter）發文說：「衷心祝福蘇納克，我期待你成為英國首相後，能和你就全球議題上展開密切合作。」

蘇納克出生在英格蘭南安普敦（Southampton），他的雙親出生在東非，祖父來自獨立前的英屬印度旁遮普（Punjab）。

同時，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）同樣對即將成為下一任英相的蘇納克表達祝賀之意，並強調布魯塞爾和倫敦在面對共同挑戰時，「穩定」有其必要。

米歇爾推文說：「祝賀蘇納克成為英國首相。」他說：「一起努力是面對共同挑戰的唯一方法，而穩定是克服這些挑戰的關鍵。」

而梅特索拉則表示，歐洲議會將致力於與「英國建立穩固及具建設性的關係」。

她說：「在面臨巨大挑戰的時刻，歐洲需要政治和經濟穩定。我們的核心利益仍舊不變。」

米歇爾和梅特索拉都引用「穩定」一詞，凸顯歐盟希望蘇納克對歐盟的立場，能比前兩任英相強生（Boris Johnson）及特拉斯（Liz Truss）更為和緩。

英國 印度 拜登

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