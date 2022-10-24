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白宮爭取拜習面談：不會因20大調整對中立場

編譯劉忠勇／綜合外電
白宮國家安全委員會發言人強調：「就我方而言，我們仍然認為在台灣問題上沒有理由採取任何行動或發生任何衝突，因為沒有任何事情改變了我們的做法。」(美聯社)
白宮國家安全委員會發言人強調：「就我方而言，我們仍然認為在台灣問題上沒有理由採取任何行動或發生任何衝突，因為沒有任何事情改變了我們的做法。」(美聯社)

美國政府不會因為習近平在中共20大上鞏固權力而改變對北京的立場，白宮幕僚也仍在爭取安排拜登與習近平當面會談。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周一表示，中共20大的閉幕及相關領導層變動「不改變我們的對中國策略」，即在國家安全問題上競爭的同時，在任

何可能的領域與中國就全球事務進行合作。

普萊斯在例行記者會說，「我們歡迎中國在我們的利益一致的領域合作，包括氣候變化和全球衛生、禁毒及防核武擴散等」。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，美國會「保持溝通管道的開放，包括在最高領導人的層級。」

柯比還說：「大家已經聽說過總統先生曾談到可能在20國集團峰會上與習近平主席會晤。相關團隊正在努力促成此事」 。

預計拜登將在下個月的峇里島峰會期間與習近平會晤，不過具體日期尚未確定，目前也不清楚雙方希望在拜登上任以來兩人的首次面對面會晤中達成什麼成果。

了解拜登政府想法的知情人士透露，美方預計習近平將加深孤立主義政策，對美國和其它國家採取更為急進的外交立場。

今年8月美國眾議長裴洛西訪台導致美中關係進一步惡化，解放軍圍繞台灣進行一系列軍事演習和飛彈試射，也因此遭到美國及其盟友的譴責。

柯比說：「依然遺憾的是，中國關閉了那些工作層級的溝通及雙邊接觸。」

他強調：「就我方而言，我們仍然認為在台灣問題上沒有理由採取任何行動或發生任何衝突，因為沒有任何事情改變了我們的做法。」

習近平 拜登 柯比

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