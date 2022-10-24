棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

消息人士透露，中國記憶體晶片大廠長江存儲，已要求數名擔任該公司核心技術職位的美籍員工離職。（本報系資料照片）

消息人士透露，中國記憶體晶片 大廠長江存儲，已要求數名擔任該公司核心技術職位的美籍員工離職，因為如今只得遵循美國對中國祭出的出口管制新規。中國半導體業者徵才可能因此變得更加困難。

英國金融時報（FT）報導，知情人士說，目前不確定多少美國公民 和綠卡持有者，將被迫離開長江存儲，但在當地已有數名具這種身分的員工離開該公司。

一名資深長江存儲工程師說，有些美籍員工是該公司在儲存型快閃記憶體（NAND flash）生產取得突破的關鍵，「但（對於他們的離開）卻別無他法」。

在華府 加強對中國晶片與半導體設備出口管制規定之際，中國、美國、歐洲的晶片業者，如今紛紛確保都遵守規定。例如，科林研發、應用材料、科磊已對中國半導體製造商暫停出售設備和提供服務。荷蘭艾斯摩爾（ASML）已告訴其美國員工，停止為所有中國客戶提供服務。

這個出口管制新規要求任何美國公民或實體，需取得美國商務部許可，才能對中國晶片製造廠提供支持，此舉使中國晶片產業取得人才的關鍵管道產生天翻地覆的變化，因該產業部分倚賴美國工程師和科學家的專業知識來推進技術，包含數百名「海歸派」，也就是在海歸以前在美國接受教育和訓練的華人。

美出口管制 讓長江存儲別無選擇

擁有美國護照、長期擔任長江存儲執行長的楊士寧，剛好就在美國宣布加強出口管制前先行下台。知情人士說，這是華府加強對該公司施壓所致。長江存儲今夏一度即將打進蘋果iPhone供應鏈，但碰上了政治壓力與美國祭出的制裁，讓前景蒙上陰影。日經先前報導，蘋果已暫停在產品中使用長江存儲的晶片。

知情人士另指出，長江存儲說，美國政府的出口管制讓該公司別無選擇，「只好要求員工離職，考量到員工個人的風險，這也是個正確的舉動」。

一名中國半導體高階主管說：「你不是放棄（美國）公民身分，就是離職。」

滬晶片製造商：團隊得「去美國化」

另一名上海晶片製造商的高管表示，該公司也正與數名不願放棄美國護照的員工談判離職條件。該公司也取消錄用一名持美國護照的新員工，「我們現在不只是要嘗試建立『無美國』的生產線，連工作團隊也得去美國化」。

獵頭公司表示：「中國晶片製造商與設備製造商的資深員工職缺適任者，因而減半」，而這些公司本就苦於找到資深員工。

報導指出，持有美國國籍的「海歸派」，在中國半導體製造商和供應商的高階主管中占有一席之地，例如芯原微電子總裁戴偉民、瀾起科技執行長楊崇和、中微半導體創人尹志堯。