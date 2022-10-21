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川普海湖莊園搜出密件 涉及中國、伊朗高敏感情報

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川普海湖莊園搜出密件 涉及中國、伊朗高敏感情報

記者胡玉立／即時報導
FBI從前總統川普海湖莊園住處和私人俱樂部搜到的部分機密文件，被指含有關於伊朗和中國的高度敏感情報。(美聯社)
FBI從前總統川普海湖莊園住處和私人俱樂部搜到的部分機密文件，被指含有關於伊朗和中國的高度敏感情報。(美聯社)

知情人士透露，聯邦調查局(FBI)從前總統川普海湖莊園(Mar-a-Lago)住處和私人俱樂部搜到的部分機密文件，含有關於伊朗和中國的高度敏感情報，若被人分享出去，可能暴露美國希望對外隱匿的情報收集方法。華盛頓郵報報導，聯邦調查局(FBI)查獲的這些文件至少有一份描述伊朗導彈計畫，還有文件描述針對中國的高度敏感情報工作。

知情人士表示，這些關於伊朗和中國的秘密文件，被認為是FBI開始調查川普及幕僚可能不當處理機密訊息、阻撓和破壞政府紀錄以來，所發現的最敏感文件之一。專家指出，未經授權披露文件中的特定訊息，會帶來多重風險；協助美國的情報工作者可能受到威脅，收集情報方法可能會受影響，其他國家或美國對手還可能對美國報復。

川普否認自己在海湖莊園擁有這些文件涉及不當行為，他最近上電視受訪聲稱，他已將他擁有的所有文件解密了；他還說，總統「用想的就可以」將訊息解密。

另一方面，川普20日也致函正在審查這些文件的特別主事官，聲稱他在總統任內收到的尋求特赦及移民等資料屬於他的私人物件，應該歸還給他

法庭文件顯示，FBI獲法院批准在8月8日搜查川普家時，查獲了約1萬3000份文件，其中103份屬機密文件，18份為絕密文件。這些文件是FBI調查過程中回收的第三批機密文件。根據法庭紀錄，今年稍早從海湖莊園自願寄往美國國家檔案和記錄管理局的箱子裡，被發現包含184份機密文件，其中25份被標記為絕密。6月，川普的代表回應傳票要求，向調查人員另外提供了38份機密文件。

華郵曾報導，FBI查獲的一份文件描述了某國核能力在內的軍事防禦事宜。美國情報機構認為，伊朗已接近擁有足以製造核武器的裂變材料，但尚未顯示已掌握部署此類核武所需的一些技術，如將核彈頭與遠程運載系統集成的能力。

知情人士說，川普或幕僚在離開白宮後帶到海湖莊園的許多更敏感文件，顯然不包含消息來源姓名的頂級分析文件。但即使文件未透露個人身分，仍可為外國對手提供有價值線索，藉此了解美國可能如何收集情報及從誰那裡收集情報。

現任和前任情報官員指出，將高度機密文件從有嚴密守衛的政府大樓移到滿是員工和訪客的私人俱樂部，明顯有洩密風險。處理涉及錯誤處理機密信息案件的前司法部資深官員勞夫曼(David Laufman)表示，檢察官權衡是否對該案提控時，於海湖莊園發現的材料的「異常敏感性」，將被視為加重因素；勞夫曼說：「這些文件異常敏感，肯定會影響司法部決定是否依據『間諜法』(Espionage Act)指控川普或其他人故意保留國防信息。」

川普 FBI 伊朗

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