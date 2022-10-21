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美：伊朗直接實地參戰 在烏克蘭訓練俄軍

中央社基輔/華盛頓21日綜合外電報導
國務院發言人普萊斯（Ned Price）。路透
國務院發言人普萊斯（Ned Price）。路透

美國指控伊朗軍事訓練人員在克里米亞協助俄羅斯部隊操作伊朗製無人機，攻擊烏克蘭目標，「直接實地參戰」。這讓早已升高地緣政治緊張關係的近8個月戰爭更令人憂心。

路透報導，國務院發言人普萊斯（Ned Price）在例行媒體簡報會上表示，美國可以確認，駐紮克里米亞（Crimea）的俄羅斯軍事人員一直操作伊朗無人機對烏克蘭各地進行動態攻擊，包括近日對基輔的攻擊。

普萊斯說：「我們評估…伊朗軍事人員實地現身克利米亞，在這些軍事行動中協助俄羅斯。」他強調美國有「可靠情資」，但是沒有提供證據。

德黑蘭對華府上述指控沒有立即公開回應，伊朗早已否認相關無人機為伊朗製。俄羅斯也一直否認在烏克蘭使用伊朗製無人機。俄羅斯國防部和外交部未立即回覆置評要求。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴記者，華府將採取一切手段「揭露、嚇阻和對抗」伊朗對俄羅斯供應軍火，包括祭出更多制裁，同時也考慮對烏克蘭提供防空系統。

歐洲聯盟表示，成員國已經就針對伊朗的新措施達成一致。英國則就涉及對俄提供伊朗無人機的伊朗高階軍事官員和一間公司實施制裁。

俄羅斯和伊朗都參與已進行11年的敘利亞內戰，也都力挺敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）。

柯比說：「伊朗和俄羅斯可以向全世界撒謊，但他們當然無法掩蓋事實，事實就是，德黑蘭現正直接實地參戰。」不過他沒有說明細節。

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