協助訓練俄軍使用無人機 美認定伊朗派員至克里米亞

國務院20日指控伊朗軍事訓練員早已被派往克里米亞，並幫助訓練俄軍使用伊朗製造的無人機攻擊烏克蘭的目標。（美聯社）

國務院20日表示指控伊朗 軍事訓練員早已被派往克里米亞（Crimea），並幫助訓練俄軍使用伊朗製造的無人機攻擊烏克蘭 的目標。

路透報導，國務院發言人普萊斯（Ned Price）在記者會上表示「我們可以證實：駐紮在克里米亞的俄國軍事人員一直在使用伊朗無人機，並將其投入用於對橫跨烏克蘭全境的攻擊」，並補充說「我們的評估是伊朗軍事人員在克里米亞當地協助俄軍」。

普萊斯強調「我們確實有可靠的訊息」，但並未詳細說明及提供證據。

俄羅斯 2014年從烏克蘭手中奪取克里米亞後，利用南部半島訓練士兵並重新開放蘇聯時代的軍事基地，更將其作為入侵鄰國的環節。伊朗並未立即對美國的指控作出公開反應，但已否認這些無人機是伊朗製造，俄羅斯也否認在烏克蘭使用伊朗無人機。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）〉則向記者表示「華府將採取一切手段揭露、威懾和對抗伊朗向俄羅斯供應彈藥，包括更多制裁，同時還考慮為烏克蘭提供防空系統」，他強調「伊朗和俄羅斯可以對世界撒謊，但他們無法隱瞞事實」。

此外，歐盟成員國已就針對伊朗的新措施達成一致，而英國則對該國高級軍事人物和一家據稱參與向莫斯科供應伊朗無人機的公司實施制裁。