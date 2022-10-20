我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／奈及利亞這個城市 幾乎每戶都生雙胞胎

用這5個方法 讓家中電費月省100元

美控5俄人規避制裁 向莫斯科輸送美國軍事技術

中央社華盛頓19日綜合外電報導
圖為今年4月時，俄羅斯軍用車輛在烏克蘭馬立波附近的高速公路上行駛。美聯社
圖為今年4月時，俄羅斯軍用車輛在烏克蘭馬立波附近的高速公路上行駛。美聯社

美國當局今天控訴5名俄羅斯人涉嫌向俄羅斯武器製造商運送美國電子元件，其中有些在烏克蘭戰場被發現。

此外，3名拉脫維亞人和1名烏克蘭人也因試圖向俄羅斯運送美國製造的高精度工業磨床而受到指控；司法部說，武器製造商或核武器計畫可能使用這種磨床。

司法部表示，這兩起案件涉及杜拜和德國等多個國家的幌子公司，目的在於規避美國和全球對俄羅斯的制裁。

第一起案件涉及向美國製造商購買敏感技術，像是用於戰鬥機、飛彈系統、智慧彈藥、雷達和衛星的先進半導體和微處理器。

司法部表示，俄羅斯人歐瑞霍夫（Yury Orekhov）、鄂斯（Artem Uss）和其他3人利用1家總部位於德國漢堡（Hamburg）的公司展開行動，將部分技術運送給受美國制裁的俄羅斯國防企業，歐瑞霍夫曾於2019年前往美國採購零件供俄羅斯製造的蘇愷（Sukhoi）戰機使用。

司法部說：「在烏克蘭戰場繳獲的俄羅斯武器中，發現了透過犯罪計畫取得的某些類型電子元件。」

司法部還說，歐瑞霍夫、他的俄羅斯同夥和兩名委內瑞拉人也被控利用這家德國公司作為幌子，從委內瑞拉向俄羅斯和中國運送「數億桶石油」，違反全球制裁。

這5名俄羅斯人和兩名交易人被控串謀詐騙美國、違反制裁、欺詐和洗錢。

歐瑞霍夫和鄂斯17日分別在德國和義大利落網，當局將尋求將他們引渡至美國受審。

在另一起案件中，3名拉脫維亞人和1名烏克蘭人安排購買1台美國製造的座標磨床，表面是為歐洲市場採購，實際上是想將其運往俄羅斯。這台磨床已被拉脫維亞當局截獲。

這3名拉脫維亞人昨天被捕，烏克蘭人6月則在愛沙尼亞落網。

4人被控串謀詐騙美國、走私和洗錢。司法部也正在尋求引渡他們。

俄羅斯 司法部 烏克蘭

上一則

「台灣警戒」登法國週刊封面：北京入侵恐鎖定高雄

延伸閱讀

普亭提升戒備狀態 莫斯科市長：首都運作如常

普亭提升戒備狀態 莫斯科市長：首都運作如常
俄烏酣戰之際 俄羅斯新任駐北京大使今抵中國

俄烏酣戰之際 俄羅斯新任駐北京大使今抵中國
中使館2度籲僑民撤離 分析：俄軍越受挫 北京處境越難

中使館2度籲僑民撤離 分析：俄軍越受挫 北京處境越難
調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

熱門新聞

中共政治局常委變動 製表╱聯合報大陸中心

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

2022-10-18 02:30
美方祭出的對中國半導體禁令涉及個人，可能迫使為中企工作的美籍華人放棄美國籍。（路透）

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

2022-10-13 08:59
前後任國務卿賴斯（左）與布林肯（右）17日在史丹福大學對談。（美聯社）

被問到美國為何要在意千里之外的戰爭 布林肯這樣回答

2022-10-19 09:06
雖然拜習在電話中都同意今年底前安排實體會談，但美媒最新報導則指出，中方對於籌備工作有縮手跡象。（美聯社）

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

2022-10-15 10:42
美國稅法訂有自動調節機制，受通膨增加的影響，國稅局宣布2023年聯邦所得稅的標準扣除額提高7%，讓納稅人可以少繳一點稅。（美聯社）

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

2022-10-19 21:18
與輝瑞合作生產革命性新冠疫苗的德國公司BioNTech的共同創辦人、同時也是夫妻的吳沙和圖雷齊表示已經取得突破，讓他們對未來幾年開發癌症疫苗的前景感到樂觀。（Getty Images）

「癌症疫苗」有突破 BioNTech創始人：有望2030年前上市

2022-10-16 21:35

超人氣

更多 >
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」
通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%
迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元

迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元
中國最快今年發動侵台？美海軍高官：不能排除其可能性

中國最快今年發動侵台？美海軍高官：不能排除其可能性