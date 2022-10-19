中國最快今年發動侵台？美海軍高官：不能排除其可能性

美國海軍作戰部長吉爾戴19日表示「中國大陸最早可能在今年入侵台灣」，部分原因是出於中國國家主席習近平16日在20大上發表的談話。(取材自推)

美國海軍一名高級官員19日表示「中國最早可能在今年入侵台灣」，部分原因是出於中國國家主席習近平 16日在北京 舉行的第二十次全國代表大會（20大 ）上發表的談話。

南華早報報導，美國海軍作戰部長吉爾戴（Michael Gilday）在大西洋理事會（Atlantic Council）被問及美國海軍如何回應習近平在20大上關於台灣分裂主義的警告時，他表示「這不僅僅是習主席所說的話，而是中國的所作所為」。

吉爾戴指出「過去20年我們能看到中國在表態要做出行動之前就兌現他們做的每一個承諾，因此談論到中國是否會在2027年行動時，我認為他們可能會在2022年或2023年行動，我不能排除其可能性」。吉爾戴提到的時間軸是基於戴維森（Philip Davidson）去年的評估，他當時認為北京軍隊可能會試圖在「未來6年內」發動統戰。

習近平在20大上發表談話時重申「北京當局不排除使用武力控制台灣」，他表示「解決台灣問題是中國人的事，必須由中國人自己解決，我們將繼續以最大的誠意和努力爭取和平統一，但我們絕不承諾放棄使用武力，我們保留採取一切必要措施的選擇」。