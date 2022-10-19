我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元

中國最快今年發動侵台？美海軍高官：不能排除其可能性

編譯張君堯／即時報導
美國海軍作戰部長吉爾戴19日表示「中國大陸最早可能在今年入侵台灣」，部分原因是出於中國國家主席習近平16日在20大上發表的談話。(取材自推)
美國海軍作戰部長吉爾戴19日表示「中國大陸最早可能在今年入侵台灣」，部分原因是出於中國國家主席習近平16日在20大上發表的談話。(取材自推)

美國海軍一名高級官員19日表示「中國最早可能在今年入侵台灣」，部分原因是出於中國國家主席習近平16日在北京舉行的第二十次全國代表大會（20大）上發表的談話。

南華早報報導，美國海軍作戰部長吉爾戴（Michael Gilday）在大西洋理事會（Atlantic Council）被問及美國海軍如何回應習近平在20大上關於台灣分裂主義的警告時，他表示「這不僅僅是習主席所說的話，而是中國的所作所為」。

吉爾戴指出「過去20年我們能看到中國在表態要做出行動之前就兌現他們做的每一個承諾，因此談論到中國是否會在2027年行動時，我認為他們可能會在2022年或2023年行動，我不能排除其可能性」。吉爾戴提到的時間軸是基於戴維森（Philip Davidson）去年的評估，他當時認為北京軍隊可能會試圖在「未來6年內」發動統戰。

習近平在20大上發表談話時重申「北京當局不排除使用武力控制台灣」，他表示「解決台灣問題是中國人的事，必須由中國人自己解決，我們將繼續以最大的誠意和努力爭取和平統一，但我們絕不承諾放棄使用武力，我們保留採取一切必要措施的選擇」。

北京 20大 習近平

上一則

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

延伸閱讀

港媒：孟祥鋒或任中南海大管家 升任中辦主任

港媒：孟祥鋒或任中南海大管家 升任中辦主任
習第三任對台目標？邱坤玄：仍可能追求兩岸和平協議

習第三任對台目標？邱坤玄：仍可能追求兩岸和平協議
新聞評論／和平統一？ 台盼習第三句話

新聞評論／和平統一？ 台盼習第三句話
哈佛學者：武統台灣仍在議程 習近平近期沒意圖

哈佛學者：武統台灣仍在議程 習近平近期沒意圖

熱門新聞

美方祭出的對中國半導體禁令涉及個人，可能迫使為中企工作的美籍華人放棄美國籍。（路透）

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

2022-10-13 08:59
聖路易斯大學的迪布維格（Philip H. Dybvig）。美聯社

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

2022-10-12 10:55
中共政治局常委變動 製表╱聯合報大陸中心

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

2022-10-18 02:30
雖然拜習在電話中都同意今年底前安排實體會談，但美媒最新報導則指出，中方對於籌備工作有縮手跡象。（美聯社）

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

2022-10-15 10:42
與輝瑞合作生產革命性新冠疫苗的德國公司BioNTech的共同創辦人、同時也是夫妻的吳沙和圖雷齊表示已經取得突破，讓他們對未來幾年開發癌症疫苗的前景感到樂觀。（Getty Images）

「癌症疫苗」有突破 BioNTech創始人：有望2030年前上市

2022-10-16 21:35
美國對中國半導體出口管制升級，業界推演半導體業後續發展三套劇本，包括中企與南韓記憶體廠衝擊大於台廠、全球記憶體市況將加速落底，以及2023年初高速運算相關需求將面臨短期亂流。圖為美國總統拜登。（美聯社）

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

2022-10-12 22:11

超人氣

更多 >
好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
送月季、預約看眼科…南加華人圈殺豬盤套路又翻新

送月季、預約看眼科…南加華人圈殺豬盤套路又翻新