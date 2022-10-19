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喬州提早投票首日人數打破州內歷年期中選舉紀錄

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喬治亞州提早投票首日人數打破州內歷年期中選舉紀錄

記者顏伶如／即時報導
喬治亞州提早投票(early voting)本周展開，角逐州長選舉的民主黨候選人史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams，右)指控現任共和黨州長坎普(Brian Kemp，左)涉嫌阻撓民眾投票的選民壓迫(voter suppression)，但17日投票所開放首日卻出現民眾踴躍投票狀況，創下喬州歷年來期中選舉提早投票第一天的投票人數紀錄。美聯社
喬治亞州提早投票(early voting)本周展開，角逐州長選舉的民主黨候選人史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams，右)指控現任共和黨州長坎普(Brian Kemp，左)涉嫌阻撓民眾投票的選民壓迫(voter suppression)，但17日投票所開放首日卻出現民眾踴躍投票狀況，創下喬州歷年來期中選舉提早投票第一天的投票人數紀錄。美聯社

喬治亞州提早投票(early voting)本周展開，角逐州長選舉的民主黨候選人史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)指控現任共和黨州長坎普(Brian Kemp)涉嫌阻撓民眾投票的選民壓迫(voter suppression)，但17日投票所開放首日卻出現民眾踴躍投票狀況，創下喬州歷年來期中選舉提早投票第一天的投票人數紀錄。

根據喬治亞州州務卿辦公室統計，今年期中選舉提早投票第一天的投票人數，幾乎是2018年期中選舉提早投票首日人數的一倍，盛況直逼2020年總統大選期早投票時的熱烈程度。

統計顯示，截至18日為止，已有13萬1000名喬州選民已完成投票。2018年期中選舉時，提早投票首日投票人數為7萬849人，2020年總統大選時，提早投票首日投票人數則有13萬6739人。

喬治亞州州務卿辦公室發表聲明指出，投票所大排長龍狀況雖然極少，但州內某些位於都會區的投票所，有選民排隊超過30分鐘等候投票。聲明指出，通常在提早投票期限截止前夕，投票所湧入人潮將會增加。前往投票所提早投票的期限為11月4日。

就在提早投票登場的同時，艾布蘭與坎普17日晚間在辯論會交手。艾布蘭批評坎普透過2020年在州議會通過的202號選舉正義法案打壓少數族裔選民投票權，坎普則說事實發展剛好與艾布蘭指控相反，因為喬州變得「投票越來越簡便，想作弊則越來越困難」。四年前的州長選舉，艾布蘭以些微之差敗給坎普。

今年期中選舉，符合投票資格的喬州選民約有400多萬人。根據統計，20多萬選民已經申請通訊選票(mail ballots)，申請日期截止期限為10月28日。

投票 期中選舉 喬州

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