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油價終結連3漲 美擬再釋千萬桶戰略儲油

今冬如有必要 拜登政府考慮額外釋出戰略儲油

編譯林奇賢／綜合外電
知情人士透露，拜登政府計劃再釋出1,500萬桶戰略儲油，可能考慮在今年冬季釋出更多。(路透)
知情人士透露，拜登政府計劃再釋出1,500萬桶戰略儲油，可能考慮在今年冬季釋出更多。(路透)

拜登政府計劃再釋出1,500萬桶戰略儲油，還考慮在今年冬季釋出更多，以壓低汽油價格。高昂的汽油價格已是影響民主黨下月選情的不利因素。

美國資深政府官員18日向彭博記者透露，美國總統拜登預定19日宣布這項計畫。在俄羅斯入侵烏克蘭後，汽油價格飆漲，白宮今春展開1.8億桶戰略儲油釋出計畫，至今已釋出約1.65億桶儲油。因此，本次是這項計畫所釋出的最後一批。

一位消息人士透露，若情況需要，拜登也準備在今年冬季額外釋出大量戰略儲油。當局下月將決定，是否有必要在1月額外釋出儲油。

此外，白宮宣布了回補戰略儲油的新細節。消息人士說，當局計劃以每桶67-72美元或以下的價格購買西德州原油。截至10月14日，美國戰略儲油的儲量約4.051億桶，這些貯油設施最多可容納7.14億桶。

美國能源部將在19日發出通知，在12月釋出1,500萬桶儲油，盼抵銷油市因歐盟禁運俄油引發的部分波動；歐盟對俄油的禁運令將在12月5日生效。

共和黨已利用汽油價格來反對拜登和民主黨。不過，全美一般無鉛汽油平均價格18日落在3.87美元，已從6月攀抵的高峰5.02美元滑落。

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