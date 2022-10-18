音樂界最大獎…馬友友獲頒尼爾森獎 提醒人與自然共存

馬友友與來自瑞典各地的年輕大提琴學生交流會面，氣氛輕鬆歡樂。（中央社）

知名大提琴家馬友友今天在斯德哥爾摩音樂廳接受瑞典 尼爾森音樂獎（Birgit Nilsson Prize），尼爾森獎金高達1百萬美元，被視為全世界音樂界最大獎。

馬友友在斯德哥爾摩音樂廳從瑞典國王卡爾十六世‧古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf）手上接下尼爾森獎，瑞典皇家 愛樂交響樂團在現場音樂會演奏。

這是馬友友第二次受到瑞典音樂獎的肯定，在2021年，他也獲得由瑞典著名流行音樂團體組合ABBA的經紀人斯蒂格·安德森（Stig Anderson）所創辦的瑞典極地音樂獎（Polar Music Prize）。

馬友友在發表得獎感言時表示，蓓姬‧尼爾森（Birgit Nilsson）的價值代表了瑞典價值，她的音樂展現了深厚的人道關懷，而瑞典正是個對社會、對世界的需求都能慷慨回應的國家。

他表示，文化可以把他者轉化成我者，可以讓人與人之間產生信任與連結；而音樂是魔術，能穿越時空，乘載記憶與夢想。

馬友友除了感謝瑞典慷慨的接納、歡迎他，也特別感謝他的妻子吉兒‧哈諾爾（Jill Hornor）像是北極星般的引導他。

感言的最後，馬友友勉勵眾人能與自然、與彼此並與地球共存。

瑞典媒體報導，馬友友在得知獲獎之後，就開始閱讀蓓姬‧尼爾森的文獻，了解她的思想與音樂。

他在接受瑞典媒體採訪時表示，世界就如同一齣歌劇 ，他認為蓓姬‧尼爾森有如大自然，如果人們能像蓓姬‧尼爾森一樣更加親近自然，也許這個世界就會不一樣，人們也許會像樹根一樣尋求、需要彼此，而不是因為恐懼而各自關起門來。

他也說，他永遠都記得，他首先是一個人、一個音樂家，然後才是一個大提琴家。這讓他總是對人保持好奇，他的音樂也總能貼近人性。

除了受獎之外，馬友友此行也與瑞典年輕人見面交流，來自瑞典各地共10位，年紀在10到17歲之間的大提琴學生與馬友友進行音樂交流與對話。

尼爾森音樂獎為蓓姬‧尼爾森基金會（Birgit Nilsson Foundation） 所設立，蓓姬‧尼爾森是瑞典已故知名歌劇演唱家。自2009年起，每3年一次，頒布獎項給對古典音樂有特別貢獻的聲樂家、音樂家或團體，獎金高達1百萬美元（約合新台幣3197萬），為全世界音樂界獎金最高的獎項。