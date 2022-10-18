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音樂界最大獎…馬友友獲頒尼爾森獎 提醒人與自然共存

中央社╱德哥爾摩18日專電
馬友友與來自瑞典各地的年輕大提琴學生交流會面，氣氛輕鬆歡樂。（中央社）
馬友友與來自瑞典各地的年輕大提琴學生交流會面，氣氛輕鬆歡樂。（中央社）

知名大提琴家馬友友今天在斯德哥爾摩音樂廳接受瑞典尼爾森音樂獎（Birgit Nilsson Prize），尼爾森獎金高達1百萬美元，被視為全世界音樂界最大獎。

馬友友在斯德哥爾摩音樂廳從瑞典國王卡爾十六世‧古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf）手上接下尼爾森獎，瑞典皇家愛樂交響樂團在現場音樂會演奏。

這是馬友友第二次受到瑞典音樂獎的肯定，在2021年，他也獲得由瑞典著名流行音樂團體組合ABBA的經紀人斯蒂格·安德森（Stig Anderson）所創辦的瑞典極地音樂獎（Polar Music Prize）。

馬友友在發表得獎感言時表示，蓓姬‧尼爾森（Birgit Nilsson）的價值代表了瑞典價值，她的音樂展現了深厚的人道關懷，而瑞典正是個對社會、對世界的需求都能慷慨回應的國家。

他表示，文化可以把他者轉化成我者，可以讓人與人之間產生信任與連結；而音樂是魔術，能穿越時空，乘載記憶與夢想。

馬友友除了感謝瑞典慷慨的接納、歡迎他，也特別感謝他的妻子吉兒‧哈諾爾（Jill Hornor）像是北極星般的引導他。

感言的最後，馬友友勉勵眾人能與自然、與彼此並與地球共存。

瑞典媒體報導，馬友友在得知獲獎之後，就開始閱讀蓓姬‧尼爾森的文獻，了解她的思想與音樂。

他在接受瑞典媒體採訪時表示，世界就如同一齣歌劇，他認為蓓姬‧尼爾森有如大自然，如果人們能像蓓姬‧尼爾森一樣更加親近自然，也許這個世界就會不一樣，人們也許會像樹根一樣尋求、需要彼此，而不是因為恐懼而各自關起門來。

他也說，他永遠都記得，他首先是一個人、一個音樂家，然後才是一個大提琴家。這讓他總是對人保持好奇，他的音樂也總能貼近人性。

除了受獎之外，馬友友此行也與瑞典年輕人見面交流，來自瑞典各地共10位，年紀在10到17歲之間的大提琴學生與馬友友進行音樂交流與對話。

尼爾森音樂獎為蓓姬‧尼爾森基金會（Birgit Nilsson Foundation） 所設立，蓓姬‧尼爾森是瑞典已故知名歌劇演唱家。自2009年起，每3年一次，頒布獎項給對古典音樂有特別貢獻的聲樂家、音樂家或團體，獎金高達1百萬美元（約合新台幣3197萬），為全世界音樂界獎金最高的獎項。

第一位獲頒尼爾森音樂獎的得主是知名的男高音多明哥（Plácido Domingo），馬友友是第5位獲獎人，也是目前第一位獲獎的樂器演奏家。

馬友友在發表得獎感言時表示，文化可以把他者轉化成我者，可以讓人與人之間產生信任與...
馬友友在發表得獎感言時表示，文化可以把他者轉化成我者，可以讓人與人之間產生信任與連結。（中央社）

瑞典 歌劇 皇家

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