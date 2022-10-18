全球人口將破80億 聯合國警告危險生育控制政策

聯合國估計，在今年底以前，全球人口將達80億；而印度將在明年取代中國，成為全球人口最多國家。圖為旅客擠在印度孟買火車站等車。(美聯社)

隨著全球人口即將突破80億大關，聯合國 人口基金執行長卡內姆提醒各國勿陷入「人口危言聳聽論」，而強行實施「無效且甚至危險」的人口控制政策。

英國「衛報」（The Guardian）報導，全球人口預估將在11月15日達到80億門檻。 由於世界目前已苦於應付巨大貧富差距、氣候危機及衝突引發的人口流離與移民 等問題，一些評論家對於人口持續增加帶來的衝擊表達擔憂。

然而，聯合國人口基金（UN Population Fund，UNFPA）執行長卡內姆（Natalia Kanem）呼籲各國勿因此驚慌，而是把關注焦點放在幫助女性、兒童以及最易受人口變化影響的社會邊緣族群。

她說：「我理解這（人口破80億）可能不是所有人都慶祝的時刻。有些人對於我們的世界人口過剩表達擔憂，因為人口遠遠太多，卻沒有足夠資源來維持他們的生活。但我在這裡要清楚說明，單單人口數字不構成恐懼的原因。」

卡內姆表示，如果各國政府把焦點放在單純人口數字，恐怕會因此實行歷史已證明「無效且甚至危險」的人口控制措施。

她舉例，「從推動強迫絕育，到家庭計畫與避孕相關限制，這些政策意圖扭轉，或在某些情況下加快人口成長速度，我們仍在面對政策帶來的持續衝擊」。

卡內姆說：「我們不能重蹈惡劣侵犯人權的覆轍…那剝奪了女性決定是否要生育及何時懷孕的能力。人口危言聳聽論分散了我們的焦點，而不是放在應該關注的地方。」

由於出生率持續下滑，全球人口成長速度已由1960年代晚期的歷史高峰略逾2%，降至目前的低於1%。

儘管如此，全球人口發展情況卻比以往任何時候差異更大。聯合國估計，全球約60%人口居住的國家，每名女性平均僅生育2.1胎，低於認定的「生育更替水準」，也就是一代人口數量能夠完全由下一代替換。

但在光譜的另一端，光是印度 、奈及利亞、衣索比亞和菲律賓等8個國家，預估就能為2050年底前的全球人口貢獻一半成長。其中印度並預計在明年超越中國，成為全球人口最多國家。

卡內姆指出，這樣的景象，也可能混合出現在一些新移民生育率高於移居國的地方。但無論發生在哪裡，這樣的差異不該被「操作」來激化社會緊張。