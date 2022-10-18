白宮規畫再釋出千萬桶戰略儲油 考慮對汽柴油出口設限

拜登政府正推動再釋出1000萬至1500萬桶戰略儲油，以平抑國內汽油價格。(路透)

知情人士透露，拜登 政府正推動從美國的戰略儲油中再釋出1000萬至1500萬桶石油 ，以平衡市場並避免汽油價格進一步上漲。

這一輪釋出行動將是美國自今年春季展開1.8億桶戰略儲油釋出計畫所釋出的最新一批油。

拜登政府也預定本周將公布關於重新補充戰略石油庫存的計畫細節。能源部 5月時宣布，已在規畫新的庫存回補方式，盼能進行「有競爭力的、固定價格的投標過程」。

另外，兩名消息人士透露，政府仍考慮對燃料出口設限，以便讓更多汽油和柴油留在國內。其中一人說，雖然還沒有敲定決定這種更激進措施的時程表，但可能不會在11月期中選舉前發生。

隨著冬季逼近，美國的季節柴油庫存已降至1982年有紀錄以來最低。

消息人士說，關於進行暫時出口管控的想法，已在拜登政府內部引發不同意見，拜登首席能源顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）主張支持新的管控措施，但能源部副部長David Turk（David Turk）則表達相關疑慮。

能源部與白宮官員本周已低調與包括埃克森美孚、康菲石油在內的石油企業主管會面，告知預期並鼓勵增產汽油與柴油。石油產業代表和第三方能源分析師警告說，若限制燃料出口，可能會引發國內部分地區油價上漲，尤其是仰賴進口的東北地區。

白宮的發言人未對上述消息立即置評。