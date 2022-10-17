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布林肯：北京加快統一時間表 籲重返和平解決分歧立場

記者張文馨／華盛頓即時報導
國務卿布林肯(右)在史丹佛大學和在該校任教的前國務卿賴斯（Condoleezza Rice，左）對談美國外交政策。美聯社
國務卿布林肯(右)在史丹佛大學和在該校任教的前國務卿賴斯（Condoleezza Rice，左）對談美國外交政策。美聯社

針對美中台議題，國務卿布林肯（Antony Blinken）17日表示，北京決心加快統一時間表，不惜以武力手段來實現，就是從根本上破壞現狀和造成局勢高度緊張的原因；他喊話北京重新回到和平解決兩岸分歧的立場，並重申美國將履行支持台灣自我防衛的承諾。

布林肯在史丹佛大學和在該校任教的前國務卿賴斯（Condoleezza Rice）對談美國外交政策，一名學生詢問布林肯對台灣的看法。

布林肯表示，美國對台灣的政策歷經數十年、共和黨和民主黨政府輪替，就是堅持分歧必須以和平方式解決，實際運作順暢，既避免衝突，也讓台灣人民取得真正繁榮，台灣每天為世界做出很多貢獻。

「近年來北京對台灣的作法發生變化。」布林肯呼應賴斯的說法表示，比起維持現狀，不如說現狀已經不再為北京所接受，北京決定追求更快的統一時間表；若和平手段行不通，那就脅迫；若脅迫不起作用，那就以武力來實現其目標，這就是從根本上破壞現狀和造成局勢高度緊張的原因。

布林肯表示，這是值得關注的問題，不只是美國，世界各國均高度關注，因為台海位居國際海運要衝，若發生危機，將衝擊世界經濟，各國都會受害。

布林肯也提到半導體，他說，若台灣生產晶片因危機而中斷，世界各地就會爆發經濟危機；維持台海和平穩定，確保和平解決兩岸分歧，對美國和全世界各國都至關重要，這也是美國一直高度投入的原因。

「我希望北京能回到重視和平解決兩岸分歧的立場，不要試著透過脅迫，或是更糟－透過武力，來推動目標。」布林肯說。

布林肯表示，美國決心實現對台灣和台灣關係法的承諾，支持台灣自我防衛，美國也完全恪守「一個中國」政策；他說，一中政策並未改變，也不會改變，政策核心是和平解決分歧，若這變了，面對未來極具挑戰的環境，將是前景堪憂。

布林肯 北京 國務卿

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