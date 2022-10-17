金融時報：歐盟外交部門呼籲對中國採取更強硬立場

在歐洲聯盟就重新調整對中國戰略展開討論前，歐盟 對外事務部文件呼籲各成員國部長，務必對中國採取更強硬態度，將北京 視為全面競爭對手，僅在有限領域可能進行接觸。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，歐盟對外事務部（EEAS）為成員國準備的一份文件提及，歐盟應與美國更緊密合作，強化自身對網路及混合威脅的防禦，分散中國的供應鏈 風險，並且加深與其他印太強權的聯繫。

這份歐盟文件提及，歐盟現行政策將中國視為「合作夥伴-競爭對象-體制對手」（partner-competitor-systemic rival）的概念已經過時。

歐盟27國領袖將於20日起舉行峰會，就中國問題展開辯論，歐盟各國外長今天在盧森堡針對上述文件進行討論，預作準備。

荷蘭外長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）今天抵達會場時表示：「與中國的對話益趨務實，我們將拋開天真的想法。」

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）則指出：「針對中國問題展開新討論，作出新分析，相當的適時。」

金融時報檢視過上述文件，文中提及：「中國已成為對歐盟、美國及其他志同道合夥伴的更強大全球競爭對手。因此有必要評估如何針對當前及可預見的挑戰作出最佳反應。」

這份文件還提到，這些作法可能「擴大中國與我們在政治選擇及立場上的分歧」。

一名歐盟高級官員指出，這份評估文件「承認中國將不會改變。簡而言之，要轉向全面競爭思維，不僅是經濟上，而且也在政治層面」。

這份文件強調，自歐盟2019年就現行對中政策達成共識以來，歐盟與中國關係顯著惡化，雙方出現貿易爭端，針鋒相對彼此制裁，一系列尋求雙方共識領域的努力失敗作收，顯示雙方關係倒退。

官員們指出，中國對俄羅斯入侵烏克蘭的支持，還有對台灣的威脅，對香港人權的態度，以及對少數族群維吾爾人的對待，皆是自歐盟形塑現行政策以來出現的重大事態發展，有理由重新思考對中政策。

另一名歐盟官員指出：「這是展開評估的時候…以檢視我們的政策是否正確。」