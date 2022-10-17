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中國駐英領事館圍毆抗議港人 英首相府：令人憂心

中央社倫敦17日綜合外電報導
圖為香港人16日到駐曼徹斯特中國總領事館外抗議。Getty Images
圖為香港人16日到駐曼徹斯特中國總領事館外抗議。Getty Images

英國首相發言人今天表示，根據報導，一名香港民主示威人士在中國駐英格蘭北部曼徹斯特（Manchester）領事館遭到圍毆，此事「令人深感憂心」。

法新社報導，社群媒體發布的影片顯示，在領事館大門內，一群男子正圍毆另名躺在地上的男子。英國警方已宣布針對昨天發生的這起事件展開調查。

英國首相府發言人說，「相關報導顯然讓人深感憂心」，但在警方調查期間發表進一步評論並「不恰當」；英國外交部也未針對此事發表評論。

中共總書記習近平16日在20大高談發揚鬥爭精神，當天多名港人在中國駐曼徹斯特總領事館外抗議。總領事鄭曦原親自出馬踢毀抗議標語，還有港人被拖進領事館圍毆。

一名香港民主人士告訴英國廣播公司（BBC），自己遭到領事館出來的不明身份男子攻擊，「他們把我拖進去，然後將我痛打一頓。」

大曼徹斯特警察（Greater Manchester Police）表示，他們知曉16日下午3時左右在中國駐曼徹斯特總領事館發生的暴力事件。

警方表示，事發當時，警員立即趕往現場處理，警方也正在查詢，「以了解整個狀況。」

推特上流傳的影片畫面可見，一名戴口罩的白髮男子在領事館門口踹毀示威者標語，此後還與示威民眾有些微肢體碰撞。此後有消息指出，這名男子就是中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原。

之後，畫面顯示一群男子圍毆躺在地上的示威人士，鄭曦原則在一旁觀看。

中國外交部發言人汪文斌今天告訴法新社，「我們不清楚你們所形容的狀況」，但他堅稱，駐英國大使館和領事館「始終遵守東道國的法律」。

甫獲任命的英國國會外交事務委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）在推特發文力挺該名被毆男子，稱內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）和外交大臣柯維立（James Cleverly）「需要緊急調查」此案。

有影響力的前保守黨領袖史密斯（Iain Duncan Smith）也在推特發文稱，政府必須「要求中國駐英大使正式道歉」。

流亡英國的香港前立法會議員暨香港眾志創黨主席羅冠聰說，「若不追究領事館工作人員的責任，香港人將生活在被綁架和迫害的恐懼之下」，他也希望英國內政與外交部「調查此案並保護我們在英國的人民」。

英國 香港 推特

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