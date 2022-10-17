美國公布新禁令後 傳蘋果暫停使用長江存儲晶片計畫

日媒引述多名消息人士指，蘋果 公司原計畫最早今年開始使用中國記憶體晶片 大廠長江存儲的晶片，但隨著美國公布新的晶片禁令，該計畫已經暫停。

日經新聞報導，長江存儲的晶片比同業便宜至少20%，令其成功進入蘋果公司的供應鏈，後者原打算為中國版iPhone 的生產向長江存儲採購晶片。但由於地緣政治壓力及來自美國決策層的批評，蘋果公司被迫調整，「（長江存儲）產品已經過驗證，但當新iPhone開始量產時，它們沒有進入產線」。

長江存儲由紫光集團與中國政府合資成立，是近期被美國重點針對的中企之一。美商務部月初將31家中企列入「未經核實清單」（Unverified List），限制其從美國進口產品或技術，長江存儲就榜上有名。在美國的制裁公布不久前，長江存儲的CEO楊士寧突然辭職，未交代原因。

據新浪科技，今年九月下旬，長江存儲能被蘋果看上，說明在技術層面已經達到了蘋果的需求，意味著中國國產晶片的影響力已經起來了，後續在NAND快閃記憶體晶片市場，將不再是美韓企業的天下了。

而根據業內的消息顯示：「在iPhone 14上將採用長江存儲的晶片。」在這樣的消息傳出之後，蘋果公司也正面回應：「目前還沒有任何產品採用長江存儲的晶片，但已經在評估從這家企業採購NAND晶片的可能，後續將用於在中國生產的iPhone手機。」