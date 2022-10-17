美國公布新禁令後 傳蘋果暫停使用長江存儲晶片計畫
日媒引述多名消息人士指，蘋果公司原計畫最早今年開始使用中國記憶體晶片大廠長江存儲的晶片，但隨著美國公布新的晶片禁令，該計畫已經暫停。
日經新聞報導，長江存儲的晶片比同業便宜至少20%，令其成功進入蘋果公司的供應鏈，後者原打算為中國版iPhone的生產向長江存儲採購晶片。但由於地緣政治壓力及來自美國決策層的批評，蘋果公司被迫調整，「（長江存儲）產品已經過驗證，但當新iPhone開始量產時，它們沒有進入產線」。
長江存儲由紫光集團與中國政府合資成立，是近期被美國重點針對的中企之一。美商務部月初將31家中企列入「未經核實清單」（Unverified List），限制其從美國進口產品或技術，長江存儲就榜上有名。在美國的制裁公布不久前，長江存儲的CEO楊士寧突然辭職，未交代原因。
據新浪科技，今年九月下旬，長江存儲能被蘋果看上，說明在技術層面已經達到了蘋果的需求，意味著中國國產晶片的影響力已經起來了，後續在NAND快閃記憶體晶片市場，將不再是美韓企業的天下了。
而根據業內的消息顯示：「在iPhone 14上將採用長江存儲的晶片。」在這樣的消息傳出之後，蘋果公司也正面回應：「目前還沒有任何產品採用長江存儲的晶片，但已經在評估從這家企業採購NAND晶片的可能，後續將用於在中國生產的iPhone手機。」
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